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الدقهلية: جدول امتحانات المرحلة الإعدادية – فصل دراسي أول 2024

محمد عبد الرازق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الإعدادية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي العربي واللغات صباحي ومسائي.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الجبر والإحصاء.
  • الخميس 11 يناير 2024 م: العلوم.
  • الأحد 14 يناير 2024: الهندسة.
  • الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية / اللغة الأجنبية.
  • الأربعاء 17 يناير 2024 م: اللغة العربية.

جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي – ترم أول 2024 م

  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: اللغة العربية.
  • السبت 13 يناير 2024 م: الجبر والإحصاء / اللغة الأجنبية.
  • الاثنين 15 يناير 2024 م: العلوم.
  • الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الهندسة.
  • الأربعاء 17 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية.

جدول امتحان الصف الأول والثاني  الإعدادي “مواد خارج المجموع” – ترم أول 2024 م

سيكون الامتحان يومي الثلاثاء والاربعاء 2 و 3 يناير 2024 م

جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي “الشهادة الإعدادية” – ترم أول 2024 م

  • الخميس 4 يناير 2024: المستوى الرفيع للغات الاجنبية لمدارس اللغات.
  • الخميس 18 يناير 2024 م: اللغة العربية والخط والإملاء.
  • الأحد 21 يناير 2024 م: الجبر والإحصاء / التربية الدينية.
  • الإثنين 22 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية / الحاسب الآلى.
  • الثلاثاء 23 يناير 2024 م: الهندسة / التربية الفنية.
  • الأربعاء 24 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية.
  • الخميس 25 يناير 2024 م: العلوم.

جداول امتحانات الإعدادي المهني – ترم أول 2024 م

الصف الاول الاعدادي المهني

الصف الثاني الاعدادي المهني

الصف الثالث الاعدادي المهني

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عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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