الدقهلية: جدول امتحانات المرحلة الإعدادية – فصل دراسي أول 2024
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الإعدادية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي العربي واللغات صباحي ومسائي.
- الامتحانات اجازة يوم 20 يناير 2024 حيث انه يوافق عيد الغطاس للمسيحيين.
جدول امتحان الصف الأول الإعدادي – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الجبر والإحصاء.
- الخميس 11 يناير 2024 م: العلوم.
- الأحد 14 يناير 2024: الهندسة.
- الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية / اللغة الأجنبية.
- الأربعاء 17 يناير 2024 م: اللغة العربية.
جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي – ترم أول 2024 م
- الاربعاء 10 يناير 2024 م: اللغة العربية.
- السبت 13 يناير 2024 م: الجبر والإحصاء / اللغة الأجنبية.
- الاثنين 15 يناير 2024 م: العلوم.
- الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الهندسة.
- الأربعاء 17 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية.
جدول امتحان الصف الأول والثاني الإعدادي “مواد خارج المجموع” – ترم أول 2024 م
سيكون الامتحان يومي الثلاثاء والاربعاء 2 و 3 يناير 2024 م
جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي “الشهادة الإعدادية” – ترم أول 2024 م
- الخميس 4 يناير 2024: المستوى الرفيع للغات الاجنبية لمدارس اللغات.
- الخميس 18 يناير 2024 م: اللغة العربية والخط والإملاء.
- الأحد 21 يناير 2024 م: الجبر والإحصاء / التربية الدينية.
- الإثنين 22 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية / الحاسب الآلى.
- الثلاثاء 23 يناير 2024 م: الهندسة / التربية الفنية.
- الأربعاء 24 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية.
- الخميس 25 يناير 2024 م: العلوم.
جداول امتحانات الإعدادي المهني – ترم أول 2024 م
الصف الاول الاعدادي المهني
الصف الثاني الاعدادي المهني
الصف الثالث الاعدادي المهني