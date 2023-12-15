الدقهلية: جدول امتحانات المرحلة الإعدادية – فصل دراسي أول 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الإعدادية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي العربي واللغات صباحي ومسائي.

الامتحانات اجازة يوم 20 يناير 2024 حيث انه يوافق عيد الغطاس للمسيحيين.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي – ترم أول 2024 م

الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الجبر والإحصاء.

الخميس 11 يناير 2024 م: العلوم.

الأحد 14 يناير 2024: الهندسة.

الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية / اللغة الأجنبية.

الأربعاء 17 يناير 2024 م: اللغة العربية.

جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي – ترم أول 2024 م

الاربعاء 10 يناير 2024 م: اللغة العربية.

السبت 13 يناير 2024 م: الجبر والإحصاء / اللغة الأجنبية.

الاثنين 15 يناير 2024 م: العلوم.

الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الهندسة.

الأربعاء 17 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية.

جدول امتحان الصف الأول والثاني الإعدادي “مواد خارج المجموع” – ترم أول 2024 م

سيكون الامتحان يومي الثلاثاء والاربعاء 2 و 3 يناير 2024 م

جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي “الشهادة الإعدادية” – ترم أول 2024 م

الخميس 4 يناير 2024: المستوى الرفيع للغات الاجنبية لمدارس اللغات.

الخميس 18 يناير 2024 م: اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 21 يناير 2024 م: الجبر والإحصاء / التربية الدينية.

الإثنين 22 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية / الحاسب الآلى.

الثلاثاء 23 يناير 2024 م: الهندسة / التربية الفنية.

الأربعاء 24 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية.

الخميس 25 يناير 2024 م: العلوم.

جداول امتحانات الإعدادي المهني – ترم أول 2024 م

الصف الاول الاعدادي المهني

الصف الثاني الاعدادي المهني

الصف الثالث الاعدادي المهني