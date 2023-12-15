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الدقهلية: جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي عام – فصل دراسي أول 2024

محمد عبد الرازق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، لمرحلة النقل الثانوي للصفوف الأول والثاني الثانوي العربي واللغات صباحي ومسائي.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية.
  • الخميس 11 يناير 2024 م: الكيمياء / التاريخ.
  • الأحد 14 يناير 2024 م: الفيزياء / الفلسفة.
  • الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الجغرافيا.
  • الخميس 18 يناير 2024 م: الرياضيات.
  • الأثنين 22 يناير 2024 م. الاربعاء 24 يناير 2024 م.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي – ترم أول 2024 م

  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: اللغة العربية.
  • السبت 13 يناير 2024 م: الكيمياء / علم النفس والإجتماع.
  • الأثنين 15 يناير 2024 م: الرياضيات البحتة.
  • الأربعاء 17 يناير 2024 م: الأحياء / الفلسفة والمنطق.
  • الأحد 21 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية الأولى.
  • الثلاثاء 23 يناير 2024 م: الفيزياء / التاريخ / اللغة الأجنبية الثانية.
  • الخميس 25 يناير 2024 م: تطبيقات الرياضيات / الجغرافيا.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي “مواد خارج المجموع” – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 2 يناير 2024 م: التربية الدينية / تكنولوجيا (زراعة – صناعة).
  • الأربعاء 3 يناير 2024 م: المستوى الرفيع (ورقة أولى – ورقة ثانية).
  • الخميس 4 يناير 2024 م: التربية الوطنية / الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي “مواد خارج المجموع” – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 2 يناير 2024 م: التربية الدينية / تكنولوجيا (زراعة – صناعة).
  • الأربعاء 3 يناير 2024 م: المستوى الرفيع (ورقة أولى – ورقة ثانية).
  • الخميس 4 يناير 2024 م: المواطنة وحقوق الانسان / الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

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عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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