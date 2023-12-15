الدقهلية: جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي عام – فصل دراسي أول 2024
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، لمرحلة النقل الثانوي للصفوف الأول والثاني الثانوي العربي واللغات صباحي ومسائي.
- الامتحانات اجازة يوم 20 يناير 2024 حيث انه يوافق عيد الغطاس للمسيحيين.
جدول امتحان الصف الأول الثانوي – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية.
- الخميس 11 يناير 2024 م: الكيمياء / التاريخ.
- الأحد 14 يناير 2024 م: الفيزياء / الفلسفة.
- الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الجغرافيا.
- الخميس 18 يناير 2024 م: الرياضيات.
- الأثنين 22 يناير 2024 م. الاربعاء 24 يناير 2024 م.
جدول امتحان الصف الثاني الثانوي – ترم أول 2024 م
- الاربعاء 10 يناير 2024 م: اللغة العربية.
- السبت 13 يناير 2024 م: الكيمياء / علم النفس والإجتماع.
- الأثنين 15 يناير 2024 م: الرياضيات البحتة.
- الأربعاء 17 يناير 2024 م: الأحياء / الفلسفة والمنطق.
- الأحد 21 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية الأولى.
- الثلاثاء 23 يناير 2024 م: الفيزياء / التاريخ / اللغة الأجنبية الثانية.
- الخميس 25 يناير 2024 م: تطبيقات الرياضيات / الجغرافيا.
جدول امتحان الصف الأول الثانوي “مواد خارج المجموع” – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 2 يناير 2024 م: التربية الدينية / تكنولوجيا (زراعة – صناعة).
- الأربعاء 3 يناير 2024 م: المستوى الرفيع (ورقة أولى – ورقة ثانية).
- الخميس 4 يناير 2024 م: التربية الوطنية / الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
جدول امتحان الصف الثاني الثانوي “مواد خارج المجموع” – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 2 يناير 2024 م: التربية الدينية / تكنولوجيا (زراعة – صناعة).
- الأربعاء 3 يناير 2024 م: المستوى الرفيع (ورقة أولى – ورقة ثانية).
- الخميس 4 يناير 2024 م: المواطنة وحقوق الانسان / الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.