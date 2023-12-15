الدقهلية: جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي عام – فصل دراسي أول 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، لمرحلة النقل الثانوي للصفوف الأول والثاني الثانوي العربي واللغات صباحي ومسائي.

الامتحانات اجازة يوم 20 يناير 2024 حيث انه يوافق عيد الغطاس للمسيحيين.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي – ترم أول 2024 م

الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية.

الخميس 11 يناير 2024 م: الكيمياء / التاريخ.

الأحد 14 يناير 2024 م: الفيزياء / الفلسفة.

الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الجغرافيا.

الخميس 18 يناير 2024 م: الرياضيات.

الأثنين 22 يناير 2024 م. الاربعاء 24 يناير 2024 م.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي – ترم أول 2024 م

الاربعاء 10 يناير 2024 م: اللغة العربية.

السبت 13 يناير 2024 م: الكيمياء / علم النفس والإجتماع.

الأثنين 15 يناير 2024 م: الرياضيات البحتة.

الأربعاء 17 يناير 2024 م: الأحياء / الفلسفة والمنطق.

الأحد 21 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 23 يناير 2024 م: الفيزياء / التاريخ / اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 25 يناير 2024 م: تطبيقات الرياضيات / الجغرافيا.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي “مواد خارج المجموع” – ترم أول 2024 م

الثلاثاء 2 يناير 2024 م: التربية الدينية / تكنولوجيا (زراعة – صناعة).

الأربعاء 3 يناير 2024 م: المستوى الرفيع (ورقة أولى – ورقة ثانية).

الخميس 4 يناير 2024 م: التربية الوطنية / الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي “مواد خارج المجموع” – ترم أول 2024 م