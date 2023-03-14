عاجل وزارة التعليم تُقرر الدراسة في رمضان حضوري 1444 مع تخفيف ساعات الدوام لجميع المراحل التعليمية

أعلنت وزارة التعليم أن الدراسة في رمضان حضوري 1444، كما قامت بنشر كافة التواريخ منذ بداية العام المتعلقة بالتقويم الدراسي للفصول الثلاثة، كما أنها وضحت مواعيد الإجازات وبداية الترم وانتهائه وغيرها من التفاصيل الهامة، ومع ذلك الطلاب دائمي التساؤل عن التواريخ، ولا سيما بأن الترم الثالث الأخير بهذا العام الدراسي، وهنا سيتم توضيح تقويم الترم الثالث 1444 بشكل تفصيلي مع توضيح ما يلزم.

تقويم الترم الثالث 1444

وضحت وزارة التعليم التقويم منذ بداية العام بإمكان جميع الطلاب أن يطلعوا على تقويم كل ترم، حتى يعرفوا ما يريدون من معلومات، وإليكم تقويم الترم الثالث وهو كالآتي:

بداية الترم الثالث يكون الثاني عشر من شهر مارس لهذا العام 2023 الذي سيكون موافقاً 22 رجب 1444.

إجازة عيد الفطر بدايتها 22 من رمضان الذي سيكون موافقاً الثالث عشر من أبريل 2023.

الدراسة بعد انتهاء عيد الفطر السادس من شوال 1444 الموافق 26 أبريل 2023.

الإجازة المطولة بالترم الثالث بدايتها 8 ذو القعدة الموافق 28 مايو 2023.

تبدأ الدراسة بعد انتهاء الإجازة المطولة 10 ذو القعدة الموافق 30 مايو 2023.

نهاية الفصل الثالث 22 يونيو 2023 ميلادي وهجري 4 ذو الحجة 1444.

آلية الدراسة في رمضان حضوري

أعلنت وزارة التعليم السعودية آلية الدراسة في رمضان وأكدت بأنها ستكون حضوريًا، ولكن سوف يتم تخفيف ساعات الدوام للابتداءي لتكون 3 ساعات، بينما المتوسط والثانوي 4 ساعات.

موعد اختبارات الترم الثالث النهائية

لقد تم تحديد موعد اختبارات الترم الثالث من قبل وزارة التعليم التي ستكون بشكل حضوري، وليس عن بعد مثلما يعتقد بعض الأشخاص، وإليكم موعد اختبارات الترم الثالث وهي كالآتي:

الاختبارات النهائية للترم الثالث بدايتها 12 يونيو 2023 الذي سيكون موافقاً 23 ذو القعدة

مدة هذه الاختبارات 10 أيام وتنتهي بتاريخ 22 يونيو 4 ذو الحجة.

تبدأ إجازة انتهاء العام 4 ذو الحجة وتستمر حوالي شهرين ما لم تقم الوزارة بتغيير أي تفاصيل حول ذلك.

هل سيتم الغاء الترم الثالث 1444؟

بالطبع لن يتم إلغاء الترم الثالث وما صدر هو مجرد شائعات، فكثير من الأشخاص يرغبوا في إلغاء هذا الترم نظراً لأن شهر رمضان سيكون خلاله، ويعتقدون بأن الوزارة ستكون بذلك، ولكنها قد وضحت بأن كل هذه الأمور شائعات لن تكون متخطية هذا الأمر، وبأن الترم الثالث مستمراً وبشكل حضوري، والدراسة في رمضان مستمرة مع تخفيف عدد ساعات الدراسة، بشكل يتوافق مع حالة الطلاب والصيام.