الدراسة في تركيا وشروطها

تعتبر تركيا من الدول التي تستقطب سنوياً الآلاف من الطلاب من مختلف الجنسيات للدراسة في جامعاتها, وتتميز بتسهيلات تقدمها لجذب الطلاب

بالمقومات المناسبة للدراسة فيها, وتتميز تركيا بقرب ثقافتها من البلاد العربية وتتميز أيضا بالطبيعية الخلابة, تكون اللغة التركية سهلة التعلم ويوجد الكثير من الكلمات العربية فيها.

كيفية الدراسة في تركيا :

يمكنك التقديم على الجامعات التركية عن طريق المكاتب المخصصة بتسجيل الطلاب الأجانب الموجودة في تركيا.

يمكنك التسجيل أونلاين عبر الروابط المخصصة للمفاضلة لكل جامعة, وعند القبول يجب توكيل أحد الناس المقيمين في تركيا

لاستكمال إجراء تثبيت القيد.

الأوراق المطلوبة لتسجيل على الجامعات التركية :

الشهادة الثانوية أو البكالوريس أو الماستر مترجمة للغة التركية أو الإنكليزي ومصدقة من الخارجية البلد المقيم فيها.

جواز سفر ساري المفعول

كشف علامات مترجم ومصدقة

صورة شخصية

شهادة لغة إنكليزي أو تركي إن وجدت.

لتثبيت القيد:

صورتين شخصيتين

كشف علامات

صورة عن جواز السفر

صورة عن القبول الجامعي

تعبئة النموذج الخاص بتثبيت الطلاب

كشف حساب بنك

شهادة لغة إنكليزي أو اللغة التركية إن وجدت وتعطى مهلة سنة لإحضار الشهادة.

أنواع الجامعات في تركيا :

يوجد في تركيا جامعات حكومية كجامعة إسطنبول وأنقرة ومرسين وغيرها, يتروح تكلفة الدراسة فيها بين ال300 دولار حتى ال700 دولار سنويا لكافة المراحل التعليمية البكالوريس والماستر والدكتوراة. جامعات خاصة كجامعة أيدن وجامعة أسكودار وجامعة التن باش وجامعة غيليشيم وغيرها تكلفة الدراسة تختلف باختلاف الجامعات واختلاف الاختصاص للبكالوريس للسنة الواحدة ما بين ال3000 دولار حتى ال1000 دولار, للماستر التكلفة كاملاً ما بين ال2550 دولار حتى ال4000 دولار, للدكتوارة البرنامج كاملاً من 4000 دولار حتى 12 ألف دولار بحسب الجامعة. جامعات عالمية مثل جامعة ابن خلدون وجامعة البيروني وغيرها, وتكلفة الدراسة فيها ذات سعر الجامعات الخاصة

الشروط للتسجيل على الثانوية :

شهادة ثانوي مترجمة ومصدقة

كشف علامات مترجم ومصدق

شهادة يوس أو سات في بعض الجامعات كجامعة إسطنبول وأنقرة وغيرها.

شهادة تثبت إتقان اللغة التركية أو للغة الإنكليزي بحسب لغة الجامعة المراد الدراسة بها.

المعدل المطلوب بحسب التخصص المراد وبحسب ترتيب الجامعة .



الماجستير والدكتوراة في تركيا:

تكون دراسة الماجستير عبارة عن فصلين وتنقسم إلى ماستر (برسالة ), ويكون عبارة عن دراسة سنة مواد وسنة تقديم الأطروحة , وماستر مواد فقط هذا يكون لمدة عام واحد دون أطروحة (الرسالة) .

معدل المطلوب للتقديم على الماستر من 60 وما فوق وتختلف درجة القبول بحسب الجامعة وترتيبها, أما في الجامعات الخاصة فمن 50 وما فوق

هناك جامعات تدرس باللغة العربية كجامعة وجامعة السلطان محمد الفاتح وصباح الدين زعيم وغيرها

أما الدكتوراه فتكون 4 أو 3 أعوام مع أطروحة .

ميزات الدراسة في جامعات تركيا: