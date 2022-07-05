( الخطوات بالتفصيل ) .. تقديم الصف الاول الثانوي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب تقديم الثانوى العام والفنى لعام 2022/2023 إلكترونيًا ويمتد حتى منتصف شهر اغسطس،وكما أوضحت أن الحد الأدنى للقبول غير موحد وإنما كما أعلنت كل محافظة.

تقديم اولى ثانوي 2023

الأوراق المطلوبة للتقديم أولى ثانوى 2022/2023 :

ملف تقديم مرحله ثانويه عامه موجود بالمدرسة

صورة بطاقة الاب مدون عليها تليفون الاب

صورة بطاقة الام مدون عليها رقم تليفون الام

استمارة الاعداديه + ٥ صور منها وجهين

شهادة ميلاد كمبيوتر + ٥ صور منها

استمارة الكترونيه باسم المدرسه

٣ طابع نقابة مهن تعليميه فئه ١ جنيه

٢ طابع ابنيه تعليمية فئه ١٠ جنيه

٥ طوابع بريد فئة ٤ جنيه

٦ صور شخصيه للطالب مدون عليها اسم الطالب

إثبات إقامه

تقديم الثانوية العامة إلكترونيا

يمكنك التقديم إلكترونيًا عن طريق اتباع الخطوات الموضحة بالصور التالية :

أولًا: تقوم بالضغط على الرابط من هنا

وتختار التسجيل بحساب الوزارة

ثانيًا: تقوم بإدخال البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة بحساب الوزارة.

تنويه: فى حالة أنك لا تعرفهم أو لم تنشئ حساب ستجد الخطوات بالأسفل

ستظهر لك صفحة بالمعلومات الخاصة بك كالاسم والمديرية والإدارة التعليمية والمدرسة الإعدادية ودرجتك، اطلع عليهم ثم قم بالضغط على “الدخول إلى التنسيق”.

ستظهر لك خريطة التنسيق بها معلومات عن الثانوى العام والفنى والحد الأدنى للقبول يمكنك الإطلاع عليهم والإستفادة منهم.

بعدها تنتقل إلى تقديم الرغبات وتقوم بملئ رغباتك اختارهم جيدًا،وأيضًا بإمكانك تعديلهم فيما بعد.

ثم قم بالضغط على مراجعة الرغبات وحفظها

وهنا يمكنك مراجعة رغباتك وحفظها أو تعديلها فى أى وقت.

بعد إتمام هذه الخطوات تكون قد أتممت التقديم الإلكترونى بنجاح.

في حالة أنك لم تنشئ حساب من قبل أو لم تحصل على بريد إلكتروني قم بإتباع الخطوات التالية :

انشاء واستعلام عن البريد الإلكترونى وكلمة المرور

1- قم بالدخول على البوابة من هنا

2- ستظهر لك هذه الصفحة أدخل الرقم القومى وكود الطالب فى الخانات الموضحة لك،ثم اضغط على التحقق من البيانات.

3- سيظهر لك كل معلومات حسابك كما فى الصورة ويمكنك تغيير كلمة المرور والاحتفاظ بها.

4- عد مرة اخرى إلى رابط التقديم وقم بتنفيذ الخطوات لإستكمال التقديم.