الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 في مصر لجميع المراحل الدراسية وموعد بدء الفصل الدراسي الأول والثاني 

حالة من الترقب والانتظار في هذا التوقيت من قبل جميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور لكي يتم التعرف على موعد بداية العام الدراسي الجديد وتفاصيل الخريطة الزمنية للعام الجديد، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا خلال الأيام الأخيرة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023، والتي يتم اعتمادها رسميا لجميع مراحل التعليم المختلفة، وذلك سواء المدارس للمدارس الرسمية او مدارس اللغات والخاصة للغات، وسوف نرصد الآن ما كشفت عنه الوزارة بشأن الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم الفني في بيان رسمي أن العام الدراسي الجديد 2022/2023 من المقرر أن يبدأ رسميا في يوم السبت 24/9/2022، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الخميس 8- 6- 2023، حيث أكدت أنه بناء على الخريطة الزمنية المعتمدة تستمر الدراسة لمدة 35 أسبوعًا على مدار العام، على أن تكون عذذ أيام الدراسة الفعلية للطلاب بم مذار العام بعدما يتم حذف أيام الإجازات الرسمية على نحو 98 يومًا للفصل الدراسي الأول، وكذلك تكون الدراسة على نحو 96 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن يتم اعتبار فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني لجميع الطلاب من ضمن أيام الدراسة الفعلية، وكذلك يتم احتساب ضمن نسبة الحضور، وقد أشارت الوزارة على أن أداء الامتحانات الشفوية والعملية لجميع الطلاب سوف تُعقد قبل الامتحانات النظرية، وذلك لتكون بمدة أقل من أسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023

وقد جاءت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد كذلك تتضمن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب في المراحل الدراسية ، وقد أوضحت أنه سوف يتم بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 -2023 رسميا في يوم السبت الموافق 12/2/2023، والتي من المقرر أن تنتهي رسميا يوم الخميس الموافق يوم 8-6-2023، وقد أشارت إلى أن الامتحانات الشفوية والعملية الخاصة بجميع المراحل الدراسية سوف تكون قبل الامتحانات النظرية، وقد حددت كذلك مواعيد امتحانات نهاية العام الخاصة بكلفة صفوف النقل وكذلك امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تبدأ رسميا في يوم 3/6/2023، على أن تكون امتحانات الثانوية العامة رسميا في العام الجديد يوم 10/6/2023.