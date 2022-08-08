الحق جهز ورقك ويلا.. هنا رابط وكيفية التقديم في الأكاديمية العسكرية والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على درجات عليا، وكذلك طلاب الثانوية العامة والأزهر وحاملي الشهادات المعادلة، وحاملي الشهادات الثانوية الصناعية، حيث جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي برئاسة اللواء أشرف سالم زاهر وهو أيضًا مدير مكتب تنسيق القبول في الكليات العسكرية ومدير الكلية الحربية وأعلن عن طريقة معرفة كيفية التقديم في الأكاديمية العسكرية.

كيفية التقديم في الأكاديمية العسكرية

يجب إدخال المعلومات الأولية في الفترة ما بين الأربعاء 7 سبتمبر 2022 والثلاثاء 20 سبتمبر 2022 على الموقع الرسمي لمكتب تنسيق القبول في الكلية الحربية والكليات العسكرية من خلال الدخول على هذا الرابط.

من أجل خفض كثافة الحضور يوميًا سيتم تحديد تاريخ الحضور عند التقدم إلى المؤسسات العسكرية في عام 2022 للطلاب المتخصصين لسحب الملف إلكترونيًا.

سيفتح مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة من السبت 10 سبتمبر 2022 إلى الخميس 22 سبتمبر 2022 لسحب مواد التقديم للطلاب المتخصصين المتقدمين للكليات العسكرية عام.

أخر موعد للتقديم في الكليات العسكرية 2022

سيتم تحديد موعد الحضور لسحب الملف إلكترونيًا عند التحاق طلاب الثانوية بالكلية العسكرية 2022، بهدف خفض كثافة الحضور يوميًا.

عندما يتقدم طلاب الثانوية العامة إلى الكلية الحربية 2022 سيفتح باب سحب الملفات من مكتب تنسيق مصر الجديدة، وسيتم اختبار سمات الشخصية والقدرات المعرفية من السبت 30 يوليو إلى الخميس 8 سبتمبر 2022 وبذلك سوف يتم سحب الملف في نفس يوم تقديمه.

شروط تقديم الكلية الحربية 2022 للذكور والإناث