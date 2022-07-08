“الحق جهز ورقك ويلا” إليكم تنسيق التمريض الأزهري 2022-2023 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

تم الأعلان عن فتح باب التقديم في التمريض الأزهري بعد الحصول شهادة الصف الثالث الإعدادي، وإليكم تنسيق التمريض الأزهري 2022-2023، كذلك أهم المسنتدات المطلوبة لتقديم في التمريض الأزهري وشروط التقديم، حيث أنه في بيان سابق لهئية المعاهد الأزهرية، قد سبق وأعلنت أنه سوف يتم قبول دخول البنات لأول في تاريخ الأزهر معاهد التمريض الأزهرية بعد الشهادة الإعدادية، حيث أنه كان من المعتاد دخول البنات المرحلة الثانوية مباشرة بعد الشهادة الإعدادية ومن ثم اختيار التشعيب أدبي أم علمي،أما الأن أصبح الخيار متاح للجميع بعد الشهادة الإعدادية سواء في دخول معاهد التمريض الأزهرية، إو استكمال دراسة الشهادة الثانوية، وفي هذا المقال سنعرض لكم كل ما يخص تنسيق التمريض الأزهري كتالي.

تنسيق التمريض الأزهري 2022-2023

الحد الأدنى لمجموع التقدم للتنسيق لا يقل عن 75% من المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية بواقع 367 درجة للإعدادية الأزهرية، و75% من المجموع الكلي للشهادة الإعدادية العامة بواقع 210 درجة.

نعرض إليكم أهم الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التقديم في تنسيق التمريض الأزهري، وهي كالآتي:

صورة أصلية من الشهادة الإعدادية الأزهرية أو العامة.

شهادة ميلاد حديثة.

صورة الشهادة الإبتدائية.

بيان حسن سير وسلوك من المدرسة.

إحضار عدد 12 صورة شخصية للطالبة مقاس 4 × 6 بالحجاب.

إحضار صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر بالنسبة للأب والأم، بنفس محل الإقامة كما هو موضح، كما يجب أن يكون تاريخ إصدارها منذ خمس سنوات خلت.

دفع رسوم مادية بمبلغ مالي يصل إلي 200 جنيه، وذلك بغرض التقديم ولا يتم استرداد المبلغ مرة أخري.

شروط التقديم في التمريض الأزهري 2022-2023

إليكم عدة شروط وضعها قطاع المعاهد الأزهرية من أجل التقديم بها وهي كالآتي:

يجب علي الطالبة المتقدمة أن تكون مسلمة الديانه ومصرية الجنسية.

الشهادة الإعدادية تكون حديثة خاصة بهذا العام 2022، كذلك العامة.

عدم دخول هذه الطالبة الدور الثاني وأن تكون الشهادة الإعدادية حاصلة عليها من الدور الأول.

لايتجاور سن الطالبة 16 عام، كذلك لا يكون أقل من 14عام.

يجب أن تجتاز الطالب اختبار الهيئة والاختبارات الطبية، وأن يتم التأكيد من خلوها من الأمراض المعدية أو المزمنة.

لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد الانتهاء من الدراسة حتى لا يتم فصلها من المعهد.

اجتياز اختبارات اللغة العربية والانجليزية، وأن تحصل على درجة 7/10 لقبولها.

وجدير بالذكر أنه يجب توافر جميع الشروط السابقة من أجل القبول في تنسيق التمريض الأزهري.