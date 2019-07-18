الحد الادنى للمرحلة الاولى من تنسيق 2019 للقبول بالكليات ورابط موقع التنسيق tansik.egypt.gov.eg لحجز اختبار القدرات وتسجيل الرغبات

موعد تنسيق الثانوية العامة 2019، تابعونا لكي تتعرفوا على رابط وطريقة التقديم في تنسيق الكليات والجامعات المصرية على موقع نجوم مصرية، بالإضافة إلي عرض الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد، للطلاب الذين يرغبون في معرفتها لإختيار الكلية أو الجامعة أو المعهد المناسب لهم للعاد الدراسي الجديد 2019-2020.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 يعتبر هو الهم الشاغل الآن لجميع طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، خاصة بعد أن اعتمد وزير التربيةو التعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2019، والتي ظهرت السبت الماضي الموافق 13 يوليو، بنسبة نجاح وصلت الى 78%، ومن المقرر له أن يبدأ تنسيق المرحلو الأولى يوم الاحد القادم الموافق 21 يوليو وتنتهي المرحلة الاولى في يوم الخميس الموافق 25 شهر يوليو.

وقد أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه تم اعتماد الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالكليات والجامعات والمعاهد للشعبتين العلمية والأدبية، وويستطيع الان جميع الطلبة والطالبات أن يستدلّوا على الحدود الدنيا للقبول بالكليات من خلال متابعتنا في هذا المقال الذي ننشر خلاله الحدود الدنيا للقبول في الكليات بالمرحلة الاولى لتنسيق العام الماضي 2018.

توقعات المرحلة الأولى من تنسيق للثانوية العامة 2019

توقعات تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2019، فإنه يُتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى هذا العام مقارنةً بالعام السابق، وهذا لتزايد نسبة النجاح عن العام الماضي، وأيضاً تزايد نسبة المجاميع الكبيرة حيث يتوقع أن تكون الحدود الدنيا للمرحلة الاولى كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 404 درجة أي بنسبة مئوية 98.5%.

الحد الأقل المقبول للقبول بكلية الصيدلة 398.5 درجة أي بنسبة مئوية 97.2%.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان سوف يتراوح ما بين 98% و 98.2%.

الحد الأقل المطلوب للقبول بكلية الطب البيطري 395 درجة أي نسبة 96.3%.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول بشعبة علمي رياضة، سوف يرتفع لأكثر من 4 درجات عن العام الفائت، حيث تبلغ كلية الهندسة 95%.

أما عن تنسيق العام الجديد للعام الدراسي 2019 / 2020، سوف يتم فتح باب التنسيق أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات تتطلب إختبار قدرات لاجتياز إختبار القدرات الذي يخص بهذه الكليات، في حين سيبدأ التنسيق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتنسيق “موقع بوابة الحكومة المصرية” يوم 21 يوليو لطلاب المرحلة الأولى.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2019

بعد تسلُّم وزارة التعليم العالي نتائج الشهادة الثانوية سوف تعمل الوزارة على تحديد تنسيق الثانوية العامة 2019 والحدود الدنيا للقبول بالكليات والجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020، وسنقوم بموافاتكم بكافة الشروط الخاصة بالإلتحاق بالكليات والجامعات فور الإعلان عنها، وتتحدد الحدود الدنيا للقبول للكليات والمعاهد طبقاً لعدد من العوامل أهمها مجاميع الطلاب والأماكن المتاحة في الجامعات والكليات.

قواعيد تنسيق القبول بالجامعات المصرية

سوف تبدأ أعمال التنسيق بعد إعلان نتائج الثانوية بـثلاثة أيام عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لتنسيق القبول بالكليات والجامعات المصرية tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس والرقم السري بالإضافة إلي تسجيل الرغبات ومن ثم ظهور نتيجة التنسيق والترشيحات.

وقد أعلن موقع تنسيق القبول بالجامعات عن بدأ إمتحان القدرات بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي 2019 – 2020، حيث تبدأ إختبارات القدرات الخاصة بالكليات يوم السبت الموافق 13 يوليو وحتي يوم 20 من نفس الشهر الجاري.

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تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فتح باب تلقي رغبات طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي 2019 في الإلتحاق بالكليات والمعاهد يوم الاحد الموافق 21 من شهر يوليو 2019، وتستمر عملية التسجيل بالمرحلة الأولى حتي يوم الخميس الموافق 25 يوليو.

وفي نفس السياق قال السيد عطا أن عدد من أدى امتحان القدرات وصل الى 65 ألف طالب وطالبة عبر الموقع الرسمي للتنسيق على مدار اليوم، وهذا لاختبار القدرات في كليات “الإعلام، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية”، وسيتم تحديد نتائج التنسيق في أعقاب اعتماد النتائج.

تابعوا معنا أخبار تنسيق الثانوية العامة 2019 بمراحله المختلفة في إطار متابعتنا المستمرة لتنسيق 2019، كما سنتابع نتيجة تنسيق 2019 لكل المراحل، يمكنكم ترك تعليق بالأسفل في حال كانت لديكم أي استفسارات.