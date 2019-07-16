تنسيق المرحلة الأولى 2019 وتعرف علي خطوات التسجيل الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية

نقدم لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة تنسيق المرحلة الأولى 2019 لطلاب العلمي والأدبي والمؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى وذلك بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 12 يوليو الجاري حتي يوم الخميس الموافق 25 يوليو ببوابة الحكومة المصرية على العلم بأن نتيجة الثانوية العامة 2019 قد تم إعلانها رسميا يوم 14 يوليو 2019 وقد بلغت نسبة النجاح 78,69%، لذا سوف نقدم لأبنائنا طريقة تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى عبر بوابة الحكومة المصرية بالتفاصيل.

طريقة تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى 2019

يجب على طلاب الثانوية العامة اتباع الخطوات الآتية لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى بنجاح من خلال رابط البوابة الإلكترونية

أولا يدخل الطالب عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

ثانيا إدخال رقم الجلوس والكود السري للطالب

ثالثا يقوم بتحديد الكليات التي يرغب الألتحاق بها مع مراعاة ترتيب الكليات بكل دقة حسب النطاق الجغرافي وبلإضافة إلى رغبته الخاصة

رابعا يقوم الطالب عند الانتهاء من تسجيل الرغبات بطباعة الورقة وحفظها، ويستطيع الطالب التعديل بين الرغبات حتى نهاية غلقة بوابة الحكومة الإلكترونية وهو يوم الخميس.

الحد الأني لتنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة

لقد أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدني لكليات المرحلة الأولي ، فقد صرحت أن مرحلة الجامعة من أهم المراحل في حياة الطالب حيث يبدأ حياة جديدة في حياته التعليمية بالإضافة إلى توفر كليات جديدة مطور طبقا للنظام التعليم الجامعي الحديث تم إنشائها حديثا تحت إشراف القيادات السياسية لتطوير منظومة التعليم.