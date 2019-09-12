الحد الأدنى للقبول بكليات الأزهر 2019 للشعبتين العلمية والأدبية بنين وبنات

اعتمد اليوم وكيل جامعة الزهر لشئون التعليم والطلاب نتيجة تنسيق القبول بكليات الأزهر الشريف للعام الجامعي 2019 / 2020 وذلك لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بنين وبنات.







وقد بلغ الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين طب القاهرة بلغ 621 درجة، وكلية طب بنين دمياط 618 درجة، وطلبية طب بنين أيوط 616 درجة، وكلية طب أسنان القاهرة الحد الأدنى لها بلغ 615 درجة، وكلية طب أسنان بنين أسيوط بلغ 613 درجة، وكلية صيدلة بنين القاهرة 619 درجة، وكلية الهندسة بنين القاهرة 593 درجة، وكلية الهندسة بنين قنا 590 درجة.

أما الحد الأدنى لكيات البنات فى الأزهر فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.2%، وكلية طب بنات دمياط 625 درجة، وكلية طب بنات أسيوط 622 درجة، وكلية أسنان بنات القاهرة 623 درجة، وكيلة الصيدلة القاهرة 619 درجة بواقع 95.2%، وكلية الصيدلة أسيوط أسيوط 617 درجة، وكلية الهندسة بنات القاهرة 606 درجة بواقع 93.2%، وكلية التمريض بنات القاهرة 601 درجة،







أما كليات الأدبي فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية اللغات والترجمة دراسات إسلامية 559 درجة، وكلية الترجمة الفورية 548 درجة، وكلية الترجمة إنجليزي 533 درجة، وكلية الترجمة الفرنسية 528 درجة، وكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف 587 درجة، وكلية الترجمة الفورية القاهرة 586 درجة، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان 583 درجة، وكلية الدراسات الإنسانية ألماني القاهرة 577 درجة.

وننشر ملخص تنسيق الأزهر للشعبتين العلمية والأدبية للعام الجامعى 2019 / 2020





