الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة ومصروفاتها 2019

الجامعات الخاصة قد تكون ملجأً خاصاً لبعض الطلاب الذين لم يتمكنوا من الإلتحاق بالجامعات الحكومية، وذلك نظراً لبعض الأسباب التي قد تعوق بعض هؤلاء الطلاب ومنها، عدم تحقيق نسبة القبول بالجامعات الحكومية، بعض الجامعات الحكومية تكون بعيدة عن أماكن إقامة الطلاب حسب التنسيق، رغبة بعض أولياء الأمور بالتضحية بالمال في سبيل تحقيق طموحات أبنائهم.

تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019

1- الطب البشرى بحد أدنى 95%.

2- طب الأسنان وعلاج الطبيعي بحد أدنى 90 %.

3- الصيدلة بحد أدنى 89.5 %.

4- الهندسة بحد أدنى 80 %.

5- الفنون التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية بحد أدنى 70% .

6- تنسيق باقي الكليات بحد أدنى 55%.

المصروفات الدراسية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

1- الطب البشري 85 ألف جنيه.

2- طب الأسنان 63 ألف جنيه .

3- الصيدلة ـ52 ألف جنيه .

4- العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه .

5- العلوم التطبيقية “تمريض” 16 ألف جنيه.

6- علوم طبية 29 ألف جنيه.

7- الهندسة 41 ألف جنيه.

8- تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه.

9- الإعلام وتكنولوجيا الإتصال 25 ألف جنيه بشعبتيها “العربي والإنجليزي”.

10- الإدارة والإقتصاد 25 ألف جنيه بشعبتيها “العربي والإنجليزي”.

11- اللغات والترجمة 20 ألف جنيه.

12- الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنيه.

13- التربية الخاصة 14 ألف جنيه.

المصروفات الدراسية في كليات الجامعة البريطانية

1- الهندسة: 75 ألف جنيه سنوياً موزعة على فصلين .

2- إدارة الأعمال: 60 ألف جنيه سنوياً على دفعتين .

3- الإعلام: 60 ألف جنيه سنوياً على دفعتين .

4- الاقتصاد والعلوم السياسية: 27 ألف جنيه سنوياً.

5- كلية طب الأسنان: 80 ألف جنيه سنوياً على دفعتين .

6- الصيدلة: 75 ألف جنيه سنوياً على دفعتين .

7- كلية الكمبيوتر ونظم المعلومات: 50 ألف جنيه سنوياً على دفعتين .

8- كلية الآداب والعلوم الإنسانية : 57 ألف جنيه سنوياً على دفعتين .

9- كلية الحقوق: 57 ألف جنيه سنوياً على دفعتين .

10- كلية التمريض: 20 ألف جنيه سنوياً على دفعتين .

المصروفات الدراسية في جامعة 6 أكتوبر

1- الطب والجراحة 65 ألف جنيه.

2- العلاج الطبيعي 40 ألف جنيه.

3- طب الأسنان 51 ألف جنيه.

4- الهندسة 36 ألف جنيه.

5- نظم المعلومات وعلوم الحاسب 18 ألف جنيه.

6- اللغات والترجمة 17 ألف جنيه إنجليزي 15 ألف جنيه اللغات الاخري.

7- الإعلام 20 ألف جنيه.

المصروفات الدراسية في كليات جامعة فاروس

1- كلية طب الأسنان: 53 ألف جنيه سنوياً.

2- كلية الصيدلة: 55 ألف جنيه سنوياً.

3- كلية الهندسة (كل التخصصات): 42 ألف جنيه سنوياً.

4- كلية العلاج الطبيعي: 36 ألف جنيه سنوياً.

5- كلية العلوم الطبية: 20 ألف جنيه سنوياً.

6- كلية العلوم المالية والإدارية: 28.6 ألف جنيه سنوياً.

7- كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية: 19 ألف جنيه سنوياً.

المصروفات الدراسية في جامعة الأهرام الكندية:

1- طب الفم والأسنان 60.000 ألف جنيه.

2- الصيدلة 50.000 ألف جنيه.

3- الهندسة 40.000 ألف جنيه.

4- الإعلام شعبة إنجليزية 30.000 ألف جنيه.

5- الإعلام شعبة عربي صحافة 28.000 ألف جنيه.

6- إدارة الأعمال 30.000 ألف جنيه.

7- علوم الحاسب 18.000 ألف جنيه.