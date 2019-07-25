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الحد الأدنى تنسيق كليات المرحلة الاولى 2019 الرسمية – توقعات تنسيق المرحلة الثانية

كتب عمرو المحمديفي آخر تحديث
الحد الأدنى تنسيق كليات المرحلة الاولى 2019 الرسمية – توقعات تنسيق المرحلة الثانية
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2019 - نجوم مصرية

يرصد لكم موقع “نجوم مصرية” الحد الأدنى للقبول بكليات الثانوية العامة لتنسيق المرحلة الأولى 2019 الرسمية ، حيث بدأ تنسيق المرحلة الأولى 2019 الأحد الماضى الموافق 21 يوليو وينتهى الخميس الموافق 25 يوليو الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

تنسيق المرحلة الأولى 2019

جاءت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2019 لشعبة علمى علوم 97.07% وشعبة علمى رياضيات 95% وأدبى 80% ، وجاء ارتفاع الدرجات لإرتفاع نسب نجاح الطلاب هذا العام ، حيث أدى ذلك لإرتفاع الحدود الدنيا لجميع الكليات ارتفاعا كبيرا ملحوظا سجل أعلى رقم مقارنة بالارتفاعات الماضية.

الحدود الدنيا لتنسيق كليات المرحلة الأولى 2019 الرسمية

ويعرض لكم الآن موقع “نجوم مصرية” الحدود الدنيا الرسمية والتى تم الإعلان عنها للقبول بكليات المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 ، حيث يمكنكم معرفة نتيجتكم قبل ظهورها :

الشعبة العلمية

الجامعاتالحد الأدنىالنسبة المئوية
الطب البشرى402 درجة98.04%
طب الأسنان401 درجة97.8%
الصيدلة397 درجة96.8%
العلاج الطبيعى396.5 درجة96.7%

الشعبة الأدبية

الكلياتالحد الأدنىالنسبة المئوية
كلية الإقتصاد والعلوم السياسية394 درجة96.1%
كلية الإعلام389.5 درجة95%
كلية الألسن388.5 درجة94.75%
كلية الآثار376 درجة91.7%

ونعرض لكم الآن زوار موقع “نجوم مصرية” الحدود الدنيا ونتيجة تنسيق المرحلة المرحلة الأولى 2019 بناءً على التوقعات المرتبطة بعام 2018

الكلياتالحدود الدنيا
طب المنصورة405 درجة
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس405 درجة
طب كفر الشيخ404 درجة
طب الإسماعيلية جامعة قناة السويس404 درجة
طب شبين الكوم جامعة المنوفية403.5 درجة
طب المنيا403.5 درجة
طب الزقازيق403.5 درجة
طب طنطا403.5 درجة
كلية الطب بقنا403.5 درجة
طب سوهاج403 درجة
طب القاهرة403 درجة
طب الإسكندرية403 درجة
طب بورسعيد403 درجة
طب بنها403 درجة
طب بنى سويف402.5 درجة
طب عين شمس402.5 درجة
طب أسيوط402.5 درجة
كلية طب أسوان402.5 درجة
طب الفيوم402 درجة
طب السويس402 درجة
طب حلوان402 درجة
طب أسنان المنصورة401.5 درجة
طب أسنان جنوب الوادى401.5 درجة
طب أسنان طنطا401.5 درجة
طب أسنان الإسكندرية401.5 درجة
طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق401.5 درجة
كلية طب الأسنان جامعة أسيوط401 درجة
كلية طب أسنان الفيوم401 درجة
كلية طب الأسنان جامعة بنى سويف401 درجة
طب أسنان القاهرة401 درجة
طب أسنان عين شمس401 درجة
طب أسنان كفر الشيخ401 درجة
طب أسنان الإسماعيلية جامعة قناة السويس401 درجة
طب أسنان المنيا401 درجة
كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادى400 درجة
كلية الصيدلة جامعة المنوفية400 درجة
صيدلة الفيوم399 درجة
كلية الصيدلة جامعة السادات399 درجة
صيدلة المنصورة398.5 درجة
صيدلة سوهاج398.5 درجة
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة كفر الشيخ398.5 درجة
صيدلة المنيا398.5 درجة
كلية الصيدلة جامعة دمنهور398 درجة
صديلة طنطا389 درجة
صيدلة الزقازيق389 درجة
صيدلة الإسماعيلية جامعة قناة السويس397.5 درجة
صيدلة بنى سويف397.5 درجة
صيدلة أسيوط397.5 درجة
صيدلة عين شمس397.5 درجة
صيدلة القاهرة397.5 درجة
صيدلة بورسعيد397.5 درجة
صيدلة الإسكندرية397 درجة
صيدلة حلوان397 درجة
علاج طبيعى قنا396.5 درجة
كلية العلاج الطبيعى جامعة بنى سويف396.5 درجة
علاج طبيعى جامعة كفر الشيخ396.5 درجة
علاج طبيعى القاهرة396.5 درجة
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة395 درجة
كلية الطب البيطري المنوفية395 درجة
علوم البترول والتعدين بمطروح395 درجة
طب بيطري المنصورة394.5 درجة
طب بيطري المنيا394.5 درجة
سوهاج394.5 درجة
طب بيطري بنى سويف394.5 درجة
كلية الألسن كفر الشيخ394 درجة
طب بيطري كفر الشيخ394 درجة
طب بيطري قنا ج جنوب الوادي394 درجة
طب بيطري الزقازيق394 درجة
طب بيطري أسيوط394 درجة
طب بيطرى دمنهور394 درجة
هندسة القاهرة392 درجة
هندسة الإسماعيلية391.5 درجة
هندسة دمياط391 درجة
هندسة بني سويف391 درجة
هندسة المنصورة390 درجة
هندسة عين شمس389.5 درجة
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية388 درجة
هندسة طنطا386.5 درجة
هندسة الزقازيق386 درجة
هندسة الإسكندرية385.5 درجة
هندسة كفر الشيخ385 درجة
هندسة شبرا بنها385 درجة

توقعات الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2019

ومن المتوقع أن تكون الحدود الدنيا لتسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2019 أن يكون مشابهاً أو مقترباً من الحدود الدنيا للعام الماضى 2018 ولكن مع فارق بسيط ، وننشر لكم فيما يلى الحدود الدنيا لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للعام الماضى 2018

الشعبةالحد الأدنىالنسبة المئوية
الشعبة العلميةحد أدنى 320 درجة فأكثرنسبة 78,05%
الشعبة الأدبية285 درجةنسبة 69,51 %

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عن الكاتب

عمرو المحمدي

اسمى عمرو محمد مدون مصرى شغفى هو مجال التقنية والحاسوب ، اعشق التدوين ، ارغب فى مشاركة معرفتى فى الويب العربى

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