الحد الأدنى تنسيق كليات المرحلة الاولى 2019 الرسمية – توقعات تنسيق المرحلة الثانية

يرصد لكم موقع “نجوم مصرية” الحد الأدنى للقبول بكليات الثانوية العامة لتنسيق المرحلة الأولى 2019 الرسمية ، حيث بدأ تنسيق المرحلة الأولى 2019 الأحد الماضى الموافق 21 يوليو وينتهى الخميس الموافق 25 يوليو الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.
تنسيق المرحلة الأولى 2019
جاءت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2019 لشعبة علمى علوم 97.07% وشعبة علمى رياضيات 95% وأدبى 80% ، وجاء ارتفاع الدرجات لإرتفاع نسب نجاح الطلاب هذا العام ، حيث أدى ذلك لإرتفاع الحدود الدنيا لجميع الكليات ارتفاعا كبيرا ملحوظا سجل أعلى رقم مقارنة بالارتفاعات الماضية.
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الحدود الدنيا لتنسيق كليات المرحلة الأولى 2019 الرسمية
ويعرض لكم الآن موقع “نجوم مصرية” الحدود الدنيا الرسمية والتى تم الإعلان عنها للقبول بكليات المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 ، حيث يمكنكم معرفة نتيجتكم قبل ظهورها :
الشعبة العلمية
|الجامعات
|الحد الأدنى
|النسبة المئوية
|الطب البشرى
|402 درجة
|98.04%
|طب الأسنان
|401 درجة
|97.8%
|الصيدلة
|397 درجة
|96.8%
|العلاج الطبيعى
|396.5 درجة
|96.7%
الشعبة الأدبية
|الكليات
|الحد الأدنى
|النسبة المئوية
|كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
|394 درجة
|96.1%
|كلية الإعلام
|389.5 درجة
|95%
|كلية الألسن
|388.5 درجة
|94.75%
|كلية الآثار
|376 درجة
|91.7%
ونعرض لكم الآن زوار موقع “نجوم مصرية” الحدود الدنيا ونتيجة تنسيق المرحلة المرحلة الأولى 2019 بناءً على التوقعات المرتبطة بعام 2018
|الكليات
|الحدود الدنيا
|طب المنصورة
|405 درجة
|هندسة بترول وتعدين جامعة السويس
|405 درجة
|طب كفر الشيخ
|404 درجة
|طب الإسماعيلية جامعة قناة السويس
|404 درجة
|طب شبين الكوم جامعة المنوفية
|403.5 درجة
|طب المنيا
|403.5 درجة
|طب الزقازيق
|403.5 درجة
|طب طنطا
|403.5 درجة
|كلية الطب بقنا
|403.5 درجة
|طب سوهاج
|403 درجة
|طب القاهرة
|403 درجة
|طب الإسكندرية
|403 درجة
|طب بورسعيد
|403 درجة
|طب بنها
|403 درجة
|طب بنى سويف
|402.5 درجة
|طب عين شمس
|402.5 درجة
|طب أسيوط
|402.5 درجة
|كلية طب أسوان
|402.5 درجة
|طب الفيوم
|402 درجة
|طب السويس
|402 درجة
|طب حلوان
|402 درجة
|طب أسنان المنصورة
|401.5 درجة
|طب أسنان جنوب الوادى
|401.5 درجة
|طب أسنان طنطا
|401.5 درجة
|طب أسنان الإسكندرية
|401.5 درجة
|طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق
|401.5 درجة
|كلية طب الأسنان جامعة أسيوط
|401 درجة
|كلية طب أسنان الفيوم
|401 درجة
|كلية طب الأسنان جامعة بنى سويف
|401 درجة
|طب أسنان القاهرة
|401 درجة
|طب أسنان عين شمس
|401 درجة
|طب أسنان كفر الشيخ
|401 درجة
|طب أسنان الإسماعيلية جامعة قناة السويس
|401 درجة
|طب أسنان المنيا
|401 درجة
|كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادى
|400 درجة
|كلية الصيدلة جامعة المنوفية
|400 درجة
|صيدلة الفيوم
|399 درجة
|كلية الصيدلة جامعة السادات
|399 درجة
|صيدلة المنصورة
|398.5 درجة
|صيدلة سوهاج
|398.5 درجة
|كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة كفر الشيخ
|398.5 درجة
|صيدلة المنيا
|398.5 درجة
|كلية الصيدلة جامعة دمنهور
|398 درجة
|صديلة طنطا
|389 درجة
|صيدلة الزقازيق
|389 درجة
|صيدلة الإسماعيلية جامعة قناة السويس
|397.5 درجة
|صيدلة بنى سويف
|397.5 درجة
|صيدلة أسيوط
|397.5 درجة
|صيدلة عين شمس
|397.5 درجة
|صيدلة القاهرة
|397.5 درجة
|صيدلة بورسعيد
|397.5 درجة
|صيدلة الإسكندرية
|397 درجة
|صيدلة حلوان
|397 درجة
|علاج طبيعى قنا
|396.5 درجة
|كلية العلاج الطبيعى جامعة بنى سويف
|396.5 درجة
|علاج طبيعى جامعة كفر الشيخ
|396.5 درجة
|علاج طبيعى القاهرة
|396.5 درجة
|اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
|395 درجة
|كلية الطب البيطري المنوفية
|395 درجة
|علوم البترول والتعدين بمطروح
|395 درجة
|طب بيطري المنصورة
|394.5 درجة
|طب بيطري المنيا
|394.5 درجة
|سوهاج
|394.5 درجة
|طب بيطري بنى سويف
|394.5 درجة
|كلية الألسن كفر الشيخ
|394 درجة
|طب بيطري كفر الشيخ
|394 درجة
|طب بيطري قنا ج جنوب الوادي
|394 درجة
|طب بيطري الزقازيق
|394 درجة
|طب بيطري أسيوط
|394 درجة
|طب بيطرى دمنهور
|394 درجة
|هندسة القاهرة
|392 درجة
|هندسة الإسماعيلية
|391.5 درجة
|هندسة دمياط
|391 درجة
|هندسة بني سويف
|391 درجة
|هندسة المنصورة
|390 درجة
|هندسة عين شمس
|389.5 درجة
|هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية
|388 درجة
|هندسة طنطا
|386.5 درجة
|هندسة الزقازيق
|386 درجة
|هندسة الإسكندرية
|385.5 درجة
|هندسة كفر الشيخ
|385 درجة
|هندسة شبرا بنها
|385 درجة
توقعات الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2019
ومن المتوقع أن تكون الحدود الدنيا لتسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2019 أن يكون مشابهاً أو مقترباً من الحدود الدنيا للعام الماضى 2018 ولكن مع فارق بسيط ، وننشر لكم فيما يلى الحدود الدنيا لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للعام الماضى 2018
|الشعبة
|الحد الأدنى
|النسبة المئوية
|الشعبة العلمية
|حد أدنى 320 درجة فأكثر
|نسبة 78,05%
|الشعبة الأدبية
|285 درجة
|نسبة 69,51 %
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