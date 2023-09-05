الحالات التي تتيح فيها وزارة التعليم السعودية للطلاب الغياب بعذر دون الحسم من درجات المواظبة

غياب الطلاب ظاهرة مقلقة لوزارة التعليم، وهذه الظاهرة تدل علي إخفاق المنظومة التعليمية من فرض مناخ جذاب للطلبة يدفعهم لحب الدراسة والمعلم والمدرسة، وتظهر هذه الظاهرة بداية العام الدراسي، وقبيل الإجازات الرسمية والأعياد، واختبارات العام الدراسي، وللحد من هذه الظاهرة تتخذ وزارة التعليم مجموعة من الوسائل بين الترغيب والترهيب.

المصدر https://arblog.skolera.com/behavioral-goals/ بتصرف من الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

تعليم السُّعُودية تسمح للطلاب بالغياب بعذر دون الحسم من درجات المواظبة

تسمح وزارة التعليم السُّعُودية للطلاب الغياب بعذر في مجموعة من الحالات التالية:

الإجازة المرضية ولكن يجب أن تكون معتمدة من منصة صحتي. في حالة وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة مع إحضار وتقديم شهادة الوفاة. الرعاية الصحية لأحد أفراد الأسرة. تقديم إشعار مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية (إشعار مراجعة). مرافقة صحية لاحد الأقارب من الدرجة الأولى(إشعار مرافقة) ولإدارة التعليم قَبُول أو رفض ذلك. زيارة المراكز الصحية. مراجعة الجهات الرسمية(إشعار مراجعة).

في النهاية يجب على الطالب إحضار سبب جوهري ورسمي لإقناع إدارة المدرسة بقبول السبب في الغياب.

المشكلات السلوكية التي يعاقب عليها الطالب حسم 15 درجة

وزارة التعليم السُّعُودية قررت حسم 15 درجة من الطلاب في حالة ارتكابهم أيا من المشكلات السلوكية التالية في حق المعلمين والإداريين:

التهديد للمدرسين أو الإداريين ومن في حكمهم. الرسوم المسيئة التي تخلو من السلوك القويم والتربية. الابتزاز اللفظي أو المادي. الضرب. الحركات المخلة بالآداب. سرقة الممتلكات. الحاق الضرر بممتلكاتهم.

في هذه الحالات تقوم إدارة المدرسة بعمل محضر إثبات حالة بالواقعة وتقوم لجنة التوجيه بالمدرسة باستدعاء ولي أمر الطالب وإخباره بالمشكلات السلوكية للطالب، كما يمكن استدعاء أمن المدرسة إذا تطلب الأمر ذلك وفي النهاية يتم عمل محضر اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد ورفع هذا المحضر لإدارة التعليم مع المرفقات المضبوطة (الأداة المستعملة في الواقعة آلة حادة – تليفون وغيره) لاتخاذ ما يلزم من نقل الطالب من المدرسة وحسم 15 درجة.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال الحالات التي تتيح فيها وزارة التعليم السُّعُودية للطلاب الغياب بعذر دون الحسم من درجات المواظبة والمشكلات السلوكية التي يعاقب عليها الطالب، نتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والرشاد.