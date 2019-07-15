الجامعات و المعاهد الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات 2019

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ونتيجة الثانوية الأزهرية 2019، يلجأ الكثير من الطلاب إلى معرفة المعاهد والكليات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وهل هي معترف بها أم لا، وكل الأفكار والمخاوف التي تدور بخاطر كل طالب يجول على شبكات الإنترنت ليعرف حقيقة الأمور حتى لا ينخدع فيما بعد، لذلك أقدم إلى حضراتكم جميع المعاهد والكليات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أي تُعامل معاملة الكليات والمعاهد الحكومية في الحصول على درجة البكالوريوس و التسجيل في النقابات المصرية وممارسة المهنة بشكل طبيعي بعد التخرج.

أولاً : بيان معاهد الخدمة الاجتماعية الخاصة المعتمدة 2019:

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

ثانياً: بيان المعاهد التعاونية الخاصة المعتمدة

المعهد العالي للدراسات التعاونية بالقاهرة المنيرة المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة المعهد العالي للتعاون الزراعي بأسيوط

ثالثاً : معاهد اللغات والسياحة وفنادق والتجارة والحاسب الآلي الخاصة المعتمدة

المعهد العالي للغات بمدينة 6 أكتوبر المعهد العالي للغات شيراتون مصر الجديدة معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالمقطم المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية القاهرة الجديدة معهد المدينة العالي للغات الدولية شبرا منت المعهد العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط الإسكندرية المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر معهد أكتوبر العالي للاقتصاد المعهد العالي للسياحة والفنادق 6 أكتوبر المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي سيوف الإسكندرية معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصر معهد سينا العالي للسياحة والفنادق رأس سدر معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم المعهد العالي للسياحة والفنادق كنج مريوط الإسكندرية المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة المعهد العالي للسياحة والفنادق الإسكندرية (ايجوث) المعهد العالي للسياحة والفنادق الأقصر (ايجوث) معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق المريوطية – الهرم المعهد العالي للسياحة والفنادق الغردقة المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار أبو قير الإسكندرية المعهد العالي للدراسات النوعية مصر الجديدة المعهد العالي للدراسات النوعية الجيزة الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة بالإسكندرية معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بلبيس المعهد العالي للحاسب الآلي كنج مريوط الإسكندرية معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بأرض البنفسج معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية – المعادي46 المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال -الزرقاء معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات أبو قير الإسكندرية معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية – المقطم معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة – الهرم معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي- دمياط المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات – التجمع الخامس معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول – مدينة القاهرة الجديدة المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا – شبرا منت – الجيزة المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات طريق سقارة – الهرم المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة – سوهاج المعهد التكنولوجي العالي – العاشر من رمضان أكاديمية أخبار اليوم

معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا سموحة المعهد العالي للهندسة المعماري 6 أكتوبر معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي المعهد العالي للهندسة بالشروق معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا – طريق مصر الإسماعيلية الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي المعهد العالي للهندسة 15 مايو معهد الهندسة العالي لتكنولوجيا الطيران- إمبابة المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات مصر الجديدة المعهد العالي للفنون التطبيقية 6 أكتوبر الأكاديمية الدولية للهندسة لعلوم الإعلام 6 أكتوبر المعهد الكندي العالي للتكنولوجيا والهندسة والإدارة التجمع الخامس معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء – إمبابة معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية معهد الإدارة والسكرتارية مصر القديمة معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا- كنج مريوط المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات – أبي المطامير البحيرة المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات – كفر الشيخ المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات مركز التجمع الأول معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة معهد سيناء للدراسات النوعية بالعريش معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة – شبرا الخيمة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة ( السلاب) المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول – القاهرة الجديدة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية المعهد العالي للعلوم الإدارية بطموه المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ معهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا المعهد الكندي العالي للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج المعهد الكندي للإدارة 6 أكتوبر المعهد العالي للعلوم الإدارية- المنزلة معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة معهد القناه العالي للهندسة المعهد العالي للعلوم الإدارية – بلبيس الشرقية معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا – 6أكتوبر المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – دمياط الجديدة المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا – طريق سقارة الهرم معهد الجزيرة العالي للإعلام وفنون الاتصال – المقطم المعهد العالي للغات بالمنصورة المعهد العالي للعلوم الإدارية – بلقاس المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – الطود- الأقصر المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور المعهد العالي للهندسة – بلبيس المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم معهد الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات المعهد العالي للعلوم الإدارية بني سويف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – الزقازيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة – المرج

كما يوجد قائمة أيضاً بجميع الكليات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تمنح أيضاً درجة البكالوريوس في الهندسة، أو الطب أو التجارة أو طب أسنان والصيدلة، وغيرها من كافة المجالات التي يرغب إليها الطالب، حيث يقوم الطالب بملء رغبات التنسيق ومن خلال المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة، سوف يتم ترشيحه لإحدى الكليات التي تتوافق مع مجموع الدرجات الحاصل عليها أو النسبة المئوية، وفيما يلي سوف أرفق لحضراتكم ( رابط لجميع الجامعات والكليات الخاصة المعتمدة في مصر) ، وفي الختام نتمنى من الله أن يوفق جميع الطلاب إلى ما فيه الخير.