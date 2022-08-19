الجامعات والكليات الأردنية الحكومية والخاصة.. معدلات القبول للعام 2020-2021

تستقبل الجامعات والكليات الأردنية آلاف الطلاب والطالبات من حملة شهادة الثانوية سنويًا، وذلك بسبب ارتفاع كفاءة البرامج التعليمية المعتمدة من الجامعات الحكومية والخاصة بالأردن، والتي يصل عددها إلى 10 جامعات حكومية ومجموعة من الجامعات الخاصة، التي تساعد في استقبال خريجي مرحلة الثانوية وتجهيز الطلاب للمشاركة في سوق العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمساعدة في تطوير الأردن وقطاعتها المختلفة، دعم مسيرة التطور والنهوض بالاقتصاد الوطني.

الجامعات والكليات الأردنية الحكومية والخاصة

تحرص المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم أبرز وسائل التعليم، للنهوض بالدولة وتحسين الاقتصاد الوطني، وتقوم الجامعات والكليات الأردنية باستخدام أبرز وسائل التعليم الحديثة لإعداد الطلاب والطالبات الجامعيين بصورة جيدة للمشاركة في سوق العمل، وتطوير الدولة وتحسين قطاعتها المختلفة، وبلغ عدد الجامعات الحكومية في دولة الأردن 10 جامعات، بينما تجاوز عدد الجامعات والكليات الخاصة 15 جامعة كالآتي:

الجامعات والكليات الحكومية في الأردن: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. الجامعة الهاشمية. جامعة آل البيت. جامعة البلقاء التطبيقية وكلياتها. جامعة الحسين بن طلال. جامعة الطفيلة التقنية. الجامعة الألمانية الأردنية. الجامعة الأردنية، الفرع الرئيسي، وفرع العقبة. جامعة اليرموك. جامعة مؤتة.

الجامعات والكليات الخاصة في الأردن: جامعة عمان الأهلية. جامعة العلوم التطبيقية. جامعة فيلادلفيا. جامعة الإسراء الخاصة. جامعة الزيتونة. جامعة البترا. جامعة جرش الأهلية. جامعة إربد الأهلية. جامعة جدارا. الجامعة الأمريكية. جامعة عمان العربية للدراسات العليا.



معدلات القبول في الجامعات والكليات الأردنية 2020-2021

كشفت الجامعات والكليات الأردنية عن معدلات القبول خلال العام الجامعي 2020-2021، والتي اختلفت من جامعة لأخري، ومن تخصص لأخر، كالآتي:

معدلات القبول في الجامعة الأدرنية 2020-2021:

التخصص معدل القبول تخصص الطب 99.40 % تخصص طب الأسنان 98.70 % تخصص الصيدلة 97.80 % تخصص هندسة العمارة 97.70 % تخصص الهندسة المدنية 97.00 % تخصص الهندسة الكهربائية 96.80 % تخصص هندسة ميكانيكا 96.70 % تخصص التمريض 96.70 % تخصص الفيزياء 92.40 % تخصص الكيمياء 93.70 % تخصص المحاسبة 97.40 % تخصص التربية 92.90 % تخصص أصول الدين 93.20 % تخصص التاريخ 92.20 %

معدل القبول في جامعة اليرموك:

التخصص معدل القبول تخصص الطب 98.60 % تخصص الصيدلة 97.30 % تخصص هندسة العمارة 95.90 % تخصص هندسة الإلكترونيات 90.60 % تخصص هندسة الاتصالات 90.10 % تخصص هندسة القوى الكهربائية 89.70 % تخصص هندسة النظم الطبية الحيوية 95.40 % تخصص هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية 92.90 % تخصص الهندسة الصناعية 94.50 % تخصص التمريض 91.90 % تخصص علوم الحاسوب 88.70 % تخصص نظم المعلومات الحاسوبية 85.70 % تخصص تكنولوجيا معلومات الأعمال 81.10 % تخصص الأمن السيبراني 93.70 %

معدل القبول في جامعة مؤتة: