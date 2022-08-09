الجامعات الجديدة بعد الثانوية العامة في العام الدراسي 2023

هناك الكثير من التساؤلات شهدتها محركات البحث بالساعات الماضية من قبل أولياء الأمور وطلبة وطالبات الثانوية العامة عن الجامعات الجديدة بالعام الدراسي 2023، حيث أكدت وزارة التعليم العالي أن العام القادم 2022-2023 سوف يشهد إضافة سبع جامعات تكنولوجية وإثني عشر جامعة أهلية، وتلك الجامات منبثقة عن الجامعات الحكومية للتنسيق لأول مرة.

الجامعات الجديدة في العام الدراسي 2023

وقد أوضح المتحدث الرسمي في وزارة التعليم العالي إنه تم إصدار بيان من التعليم العالي بأن منظومة التعليم ستشهد إضافة جامعات جديدة وتلك الجامعات هي:

الجامعات التكنولوجية الجديدة

جامعة طيبة التكنولوجية.

جامعة برج العرب التكنولوجية.

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

جامعة سمنود التكنولوجية.

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

الجامعات الأهلية الجديدة

أوضح التعليم العالي أن بجانب البرامج العلمية الجديدة التي تم إضافتها حديثا بكافة الجامعات الحكومية والخاصة أيضا والتكنولوجية والأهلية وكل أفرع الجامعات الأجنبية، هناك إثني عشر جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية وتلك الجامعات هي:

جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جامعة الإسكندرية الأهلية.

جامعة المنصورة الأهلية.

جامعة الزقازيق الأهلية.

جامعة أسيوط الأهلية.

جامعة حلوان الأهلية.

جامعة قنا الأهلية.

جامعة المنوفية الأهلية.

جامعة المنيا الأهلية.

جامعة بنها الأهلية.

جامعة بني سويف الأهلية.

آليات زيادة التحاق خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة

أوضح التعليم العالي أن تم مناقشة الآليات الخاصة بزيادة التحاق خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة وذلك في التخصصات العلمية التي سوف تحتاج لها مؤسسات الدولة بالفترة المقبلة، وهذا لتأهيل الطالب ليتمكن من إيجاد فرص عمل بكافة تخصصاتهم بعد التخرج من الجامعات.

وأيضا لتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التي تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل بالمستقبل ساء دوليا أو محليا أو إقليميا، وأضح أنه تم بالفعل مناقشة فرص التعليم العالي المتاحة بالعام القادم لكلا من خريجين الشهادات المعادلة والثانوية العامة.

موعد بداية الدراسة 2023 للجامعات في مصر

يقوم وزير التعليم العالي بإصدار توجيه وزير التعليم العالي لتحديد موعد بَدْء الدراسة لعام 2023، وذلك بعد انتهاء كافة الجامعات من الإعلان عن النتائج للعام الدراسي 2021_2022.