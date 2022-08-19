الثلاثاء بداية مرحلة التنسيق للجامعات الأهلية … تعرف على خطوات التقديم والكليات المتاحة في كل جامعة أهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عن بدء مرحلة التنسيق للجامعات الأهلية من يوم الثلاثاء القادم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، في بيان صحفي وكان نص البيان كالآتي:

“بيـان صحـفي عن مرحلة قبول الطلاب بالجامعات الأهلية لهذا العام 2022

• في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن منظور الإتاحة والتوسع في توفير فرص التعليم أمام أبنائنا الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، تم صدور قرارات بدء الدراسة بعدد 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني.

• هذا وقد تقرر قبول الطلاب بكليات هذه الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر، وتقرر البدء في هذه المرحلة في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg .

الخطوات الواجب إتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:-

1- يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg ،

2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط على رابط “التسجيل بالجامعات الأهلية.

3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته في الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع.

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا الطلاب، ولمصرنا الحبيبة كل تقدم وازدهار.