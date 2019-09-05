الثلاثاء المقبل سيتم وضع حجر الأساس لبناء مستشفى طب الأسنان لجامعة عين شمس













الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر الجاري سيكون اليوم الأول لبداية بناء مستشفى طب الأسنان داخل جامعة عين شمس، وسوف يشهد ذلك رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، وعميد كلية الأسنان الدكتور محمد ضياء زين العابدين، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الشخصيات الهامة.

وفي هذا اليوم سيتم الاحتفال أيضاً بافتتاح عيادة الامتياز الجديدة، وهي تحتوي على غرف للتمريض، و25 ماكينة لتدريب طلاب الامتياز بشكل جيد.







كما سيتم افتتاح وحدة جديدة للتعقيم المركزي، وسوف تحتل هذه الوحدة المرتبة الأولى على مستوى جميع كليات طب الأسنان في جمهورية مصر العربية، حيث تم إنشاؤه وفق المعايير العالمية، وتعد هذه الوحدة من أهم الإنجازات التي تم إنشاؤها من قِبل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





