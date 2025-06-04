التنظيم والإدارة يعلن عن فتح باب التقديم لوظيفة 11693 معلم رياضيات بجميع محافظات الجمهورية

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس وتحقيق جودة العملية التعليمية في جميع المراحل الدراسية، تُعلن الوزارة عن فتح باب التعاقد مع 11693 معلم مساعد رياضيات لمرحلة التعليم الأساسي ( من العاملين المستعان بهم للعمل بالحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع محافظات الجمهورية)

شروط التقديم في المسابقة

يشترط فيمن يتقدم للوظيفة المعلن عنها ما يلي: أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. ألا يكون قد سبق ال حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. الحصول على مؤهل عالِ تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى. اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي. سددداد مبلغ مقداره (28) جنيهاً )ثمانية وعشددرون جنيهاً فقط لاغير( لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية) البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة( والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/0781200/حـ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية. أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

أولا كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي:

كلية التربية (أساسي / عام / خاصة / أزهر)(شعب أو أقسام الرياضيات)

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي)(شعب أو أقسام الرياضيات)

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة (شعب أو أقسام الرياضيات)

ثانيا كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوي وفي حال عدم إرفاقه سيتم رفض الطلب:

كلية العلوم (عام / أزهر) تخصصات (الرياضيات / الرياضيات والحاسب الآلي).

كلية الهندسة (عام / أزهر)

كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.

كلية تجارة أو ما يعادلها (محاسبة / اقتصاد / إحصاء وتأمين)

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو ما يعادلها (اقتصاد / إحصاء)

المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية وملونة وامتدادها بصيغة Jpg:

صورة شخصية حديثة للمتقدم. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين) إفادة معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية بقيامه بالعمل بإحدى المدارس الرسمية أو الرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم داخل الإدارة التعليمية بنظام الحصة (الأجر) المؤهل الدراسي. الدبلوم التربوي للمؤهلات التي تتطلب تقديمه. المؤهل الأعلى إن وجد. الموقف من الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث. شهـــــادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة. إيصال الإيداع البنكي. لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة با ستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة . يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا. يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها، وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا أوالمحافظة أو الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب. يرجى التأكد من مطابقة البيانات الشخصية فى جميع المستندات المطلوبة. يرجى الإحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الإختبار الإلكترونى. يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والإحتفاظ به ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة.

جميع الشروط الواردة بالإعلان على مسئولية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – طالبة الإعلان – دون أدنى مسئولية على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

بيانات التقديم والاتصال:

يتم التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق (بوابة الوظائف الحكومية) إعتبارا من 22/6/2025 وحتى 5/7/2025

https://jobs.caoa.gov.eg