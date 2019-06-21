التمريض العسكري: كل ما تريد معرفته عن المدارس الثانوية للتمريض العسكري والمعاهد العسكرية

التمريض العسكري 2019 وكل ما تريد معرفته عن المعاهد العسكرية بعد الثانوية العامة والتمريض العسكري بعد الإعدادية نقدمها لكم من خلال هذا المقال عبر موقعنا المتميز موقع نجوم مصرية حيث يبحث طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بشكل متزايد ومكثف عن التمريض العسكري ومجموع التمريض العسكري بعد الاعدادية، حيث تحدد وزارة الدفاع تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية وتنسيق والمعاهد العسكرية وكلية التمريض العسكري، كما انتشرت أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء التمريض العسكري بعد الاعدادية، فنقدم لكم من خلال هذا المحتوى كل الحقائق جول تقديم التمريض العسكري واماكن سحب ملفات التقديم في مدارس التمريض العسكري للبنين والبنات في جميع محافظات الجمهورية وآخر موعد للتقديم في المدارس الثانوية العسكرية للتمريض، كما نقوم بعرض شروط الالتحاق بمدارس التمريض العسكري حسب ما جددتها وزارة الدفاع المصرية، فتابعونا.

التمريض العسكري

تقوم المعاهد العسكرية بفتح باب التقدم لمدارس التمريض العسكرى لعام 2019/2020 حسب المواعيد المقررة مسبقًا، وحددت وزارة الدفاع شروطًا مجددة الالتحاق بالتمريض العسكري، حيث توجد مجموعة من الشروط يجب توفرها لدى المتقدم للقبول في المدارس الثانوية للتمريض العسكري وهي:

قبول ولي الأمر لذويه الالتحاق بالقوات المسلحة ولا بد أن تكون الموافقة مكتوبة.

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

لايقل عمر الطالب عن ١٤سنة ولا يزيد عن ١٧ سنة.

اجتياز جميع اختبارات القبول الكشف الطبي وكشف الهيئة والاختبارات النفسية واختبارات اللياقة البدنية.

لابد ان يكون الطالب يجيد اللغة الانجليزية بنسبة 70‰ لا يكون الطالب المتقدم سبق له الزواج.

يمتاز الطالب المتقدم بسيرة حسنة.

رابط نتيجة تنسيق التمريض العسكري 2019 يوجد حد أدني للقبول وهى أن يكون الطالب حاصل على مجموع 170 درجة في المدارس العامة و اللغات الانجليزية، و 250 درجة لطلبة الشهادة الاعدادية الازهرية مواعيد سحب الملفات للتقديم يعتبر الاخر من يوليو لعام ٢٠١٩ اخر موعد لسحب الملفات، ويمكنكم الضغط علىلمعرفة المزيد حول تنسيق التمريض العسكري 2019 وشروط التقديم في المدارس الثانوية العسكرية للتمريض.

عناوين واماكن سحب ملفات التقديم

اماكن التسجيل سحب ملفات التقديم بالتمريض العسكري لعام 2019- 2020 ومقرات المدارس الثانوية العسكرية للتمريض الطلاب الذكور من جميع المحافظات المصرية يتم سحب ملفاتهم وقبولهم بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور، بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة في محافظة القاهرة .

المقيمات بالمحافظات الاتية القاهرة والمنوفية والدقهلية وبني سويف والفيوم والقليوبية والجيزة يتقدمون الى الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي إناث.

الطالبات المقيمات بمحافظات دمياط وبورسعيد، والسويس، وشمال وجنوب سيناء والشرقية يحق لهم التقديم في المدرسة الثانوية العسكرية بالمركز الطبي العالمي ويقع على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.

الطالبات المقيمات في البحيرة والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ ومطروح يتقدمن إلى المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث في محافظة الاسكندرية.

أما بالنسبة للمدرسة الثانوية للتمريض العسكري إناث بمحافظة سوهاج فهي للطالبات المقيمات بمحافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

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