التقييمات والغياب في التعليم المصري.. قرارات جديدة تُشعل الجدل بين أولياء الأمور والوزارة

تواصل ردود الفعل داخل الأوساط التعليمية بعد القرارات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم حول نظام التقييمات الجديدة والغياب الإلزامي للطلاب، وهي الإجراءات التي أعلنت الوزارة أنها تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل المدارس وتحسين مستوى التحصيل الدراسي.

وأكدت مصادر مسؤولة داخل الوزارة أن تطبيق التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة سيُنفذ هذا العام على جميع صفوف النقل، على أن يتم إعدادها داخل المدارس وفقًا لمعايير موحدة تُراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

وأشار المصدر إلى أن التقييمات ستكون خفيفة وبسيطة، لا تتجاوز خمس دقائق، وتشمل مفاهيم ومهارات تم دراستها داخل الحصة، وذلك لتجنب الضغط الزائد على التلاميذ، خاصة في الصفوف الابتدائية.

🔹 انضباط الحضور والغياب

من جهة أخرى، شدد وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه الأخير مع مديري المديريات التعليمية على ضرورة الانضباط في الحضور اليومي للطلاب والمعلمين، مؤكدًا أن الحضور يُعد من العناصر الأساسية لتقييم الطالب في نهاية الفصل الدراسي.

وأعلنت بعض الإدارات التعليمية اتخاذ إجراءات ضد الغياب المتكرر، وصلت إلى فصل عدد من الطلاب بعد تجاوزهم النسبة القانونية للغياب، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا بين أولياء الأمور الذين اعتبروا أن “العقاب لا يناسب المرحلة العمرية الصغيرة”.

🔹 أولياء الأمور: “خففوا عن أطفالنا”

في المقابل، عبّر عدد من أولياء الأمور عن قلقهم من الضغط اليومي الواقع على طلاب المرحلة الابتدائية، خاصة مع طول اليوم الدراسي وكثرة الواجبات المنزلية.

وقالت إحدى الأمهات:

“أطفالنا بيصحوا من 6 الصبح، يروحوا المدرسة والدروس، ويرجعوا 8 بالليل، على ما يخلصوا الواجب تكون الساعة 10، مفيش لا لعب ولا راحة”.

وطالب الأهالي الوزارة بمراجعة نظام الغياب والتقييمات بحيث يراعي الجانب الإنساني والنفسي للأطفال، خاصة في الصفوف الأولى التي تحتاج إلى مرونة أكثر وتشجيع على حب التعلم لا الخوف منه.

🔹 الوزارة: “نراجع كل الملاحظات”

وردًا على هذه الانتقادات، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي أنها تتابع الملاحظات الواردة من أولياء الأمور وستعمل على تقييم التجربة أولاً بأول.

وأشار البيان إلى أن الهدف من التقييمات ليس الضغط، بل “تحسين الفهم ومتابعة التطور المعرفي للطلاب بشكل دوري”، مع التأكيد على أن أي قرار جديد يُتخذ “بما يحقق مصلحة الطالب أولًا”.

🔹 خطوات تطوير قادمة

وأوضحت الوزارة أنها بصدد إطلاق منصة إلكترونية جديدة لمتابعة أعمال السنة والتقييمات لحظة بلحظة، لتكون متاحة للمدرسة وولي الأمر في الوقت نفسه، ضمن خطة التحول الرقمي للتعليم قبل الجامعي.

كما تستعد الوزارة لتطبيق برامج تدريب جديدة للمعلمين حول أساليب التقييم الحديثة، لضمان دقة النتائج وعدالتها بين جميع المدارس.