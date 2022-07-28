التقويم الدراسي 1444 | عاجل: تعرف على قرارات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد

التقويم الدراسي 1444 هو عبارة عن تقويم العام الدراسي الجديد الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية وفق الخطة الزمنية المطروحة من قبل، حيث يبدأ هذا التقويم بعد انتهاء العطلة الصيفية وبداية الدراسة في الموعد المقرر لها.

جدول فصول العام في التقويم الدراسي 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية جدول فصول العام في التقويم الدراسي 1444 الجديد بداية من العام الدراسي حتى نهايته، وهذه هي مواعيد الفصول الدراسية للعام الدراسي 1444 / 2023:

بداية الفصل الدراسي الأول 1444 / 2023: 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022م. إجازة الفصل الدراسي الأول 1444 / 2023: 30 ربيع آخر 1444 الموافق 24 نوفمبر 2022. بداية الفصل الدراسي الثاني 1444 / 2023: 10 جمادى أول 1444 الموافق 4 ديسمبر 2022. إجازة الفصل الدراسي الثاني 1444 / 2023: 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023. بداية الفصل الدراسي الثالث 1444 / 2023: 20 شعبان 1444 الموافق 12 مارس 2023. إجازة نهاية الفصل الدراسي الثالث: 4 ذي الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023.

موعد ونهاية العام في التقويم الدراسي 1444

حددت وزارة التعليم موعد بداية العام في التقويم الدراسي 1444 في يوم الأول من صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022م على أن تكون الدراسة ثلاثة فصول دراسية مقسمة بداية ونهاية وبينهما إجازات المناسبات والإجازات الأسبوعية.

أما نهاية العام في التقويم الدراسي 1444 فتكون في يوم 4 ذو الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023م.

الإجازات في التقويم الدراسي 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر رابط التقويم الدراسي 1444 على موقعها الإلكتروني، إجازات العام الدراسي 1444هـ / 2023م وهي:

إجازة اليوم الوطني السعودي: يومي الأربعاء والخميس 25 و 26 صفر 1444 الموافق 21 و22 سبتمبر 2023.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى في الفصل الدراسي الأول: 19 ربيع أول 1444 الموافق 16 أكتوبر 2022.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية في الفصل الدراسي الأول: 16 ربيع آخر 1444 الموافق 10 نوفمبر 2022.

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول: 30 ربيع آخر 1444 الموافق 24 نوفمبر 2022.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى في الفصل الدراسي الثاني: 24 جمادى أول 1444 الموافق 18 ديسمبر 2022.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية في الفصل الدراسي الثاني: 22 جمادى آخر 1444 الموافق 15 يناير 2023.

إجازة يوم التأسيس السعودي: يومي الأربعاء والخميس 2 و3 شعبان 1444 الموافق 22 و23 فبراير 2023.

إجازة الفصل الدراسي الثاني: 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023.

إجازة عيد الفطر المبارك: 22 رمضان 1444 الموافق 13 أبريل 2023.

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر: 6 شوال 1444 الموافق 26 أبريل 2023.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة في الفصل الدراسي الثالث: 8 ذو القعدة 1444 الموافق 28 مايو 2023.

بداية إجازة نهاية العام في التقويم الدراسي 1444: 4 ذو الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023.

عدد أسابيع الفصول الدراسية في التقويم الدراسي 1444

وفقاً للتقويم الدراسي السعودي لعام 1444هـ / 2023م فإن وزارة التعليم حددت عدد أسابيع الدراسة الفعلية للمدارس السعودية بنحو 39 أسبوعاً دراسياً من الأحد للخميس من كل أسبوع، بواقع التقسيم التالي:

عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول: 13 أسبوع

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني: 13 أسبوع.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث: 13 أسبوع.

عدد أيام الدراسة الفعلية في التقويم الدراسي 1444

وفقاً للتقويم الدراسي السعودي لعام 1444 هـ / 2023م، فإن عدد أيام الدراسة الفعلية هو 185 يوماً مقسمة على ثلاث فصول دراسية بخلاف الإجازات والعطلات الوطنية والدينية والأسبوعية المطولة.

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عدد أيام الإجازات في التقويم الدراسي 1444

حددت وزارة التعليم السعودية عدد الإجازات في السنة الدراسية 1444هـ / 2023م بعشر إجازات تتنوع ما بين الإجازات الوطنية السعودية والمناسبات الدينية والأسبوعية المطولة والعطلات الدراسية وهي:

إجازة اليوم الوطني. إجازة يوم تأسيس المملكة. الإجازة الأسبوعية المطولة الأولى في الفصل الدراسي الأول. الإجازة الأسبوعية المطولة الثانية في الفصل الدراسي الأول. الإجازة الأسبوعية المطولة الأولى في الفصل الدراسي الثاني. الإجازة الأسبوعية المطولة الثانية في الفصل الدراسي الثاني. الإجازة الأسبوعية المطولة في الفصل الدراسي الثالث. إجازة الفصل الدراسي الأول. إجازة الفصل الدراسي الثاني. إجازة عيد الفطر المبارك 1444.

هذا بالإضافة إلى الإجازة الصيفية وهي إجازة طويلة ينتهي عندها التقويم الدراسي 1444.

أما عن عدد أيام الإجازات السابقة، قامت الوزارة بتحديدها 56 يوماً موزعة على هذه الإجازات كلها وذلك طوال التقويم الدراسي 1444.