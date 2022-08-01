تحديثات هامة وعاجلة في التقويم الدراسي 1444 هـ داخل المملكة أعلنت عنها الوزارة شملت تعديلات المواعيد والاجازات لجميع مراحل التعليم

أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي 1444 هـ للعام الدراسي الجديد؛ حيث أقر مجلس الوزراء بجميع أعضائه على الخطة الجديدة، وذلك من بين الأمور التي تلقى اهتمامًا كبيرًا بين الطلاب في مختلف مراحل التعليم، وكذلك أولياء الأمور، والجميع يتساءلون حول تغيير نظام الفصول الدراسية ومدى صحة إلغاء نظام الفصول الثلاثة والعودة لنظام الفصلين، والتخلي عن نظام الفصول الثلاثة، ، وفيما يلي تفصيلات هامة لابد من معرفتها حول التقويم الدراسي 1444هـ داخل المملكة تبعًا لما أعلنته الوزارة.

بالنسبة للتعديلات الخاصة بالتقويم الدراسي 1444هـ:

ينقسم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية.

يبدأ الفصل الدراسي الأول في (21 محرم عام 1444هـ) الموافق (28/8/2022م).

يتضمن العام الدراسية 5 أجازات طويلة.

يبلغ مدة العام الدراسية مائة خمسة وثمانين يوم.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في (10 جمادي الأول عام 1444هـ) الموافق (4/12/2022م).

يبدأ الفصل الدراسي الثالث في (20 شعبان عام 1444هـ) الموافق (12/3/2023م).

انتهاء السنة الدراسية في (4 ذو الحجم عام 1444هـ) الموافق (22/6/2023م).

هل سيتم إلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة داخل المملكة؟

أشارت وزارة التعليم في أحدث التصريحات إلى الاستمرار في تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، ولا صحة للعودة لنظام الفصلين، وتم تكذيب الشائعات الصادرة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو تويتر.. وغيرهما.

التقويم الدراسي 1444هـ داخل المملكة بالنسبة للتعليم العام والجامعات والتدريب التقني:

بيان اليوم التاريخ بالهجري والميلادي الهجري الميلادي بداية الفصل الدارسي الأول (الأحد) (1-2-1444هـ) (28-8-2022م) الإجازة الخاصة باليوم الوطني. (الأربعاء) و(الخميس) (25، 26-2-1444هـ) (22،21-9-2022م) الأجازة المطولة الخاصة بنهاية الأسبوع (الأحد)، والاثنين) (21،20-3-1444هـ) (17،16-10-2022م) الأجازة المطولة الخاصة بنهاية الأسبوع (الخميس) (16-4-1444هـ) ( 10-11-2022م) بداية الأجازة لخاصة بالفصل الدراسي الأول (الخميس) (30-4-1444هـ) ( 24-11-2022م) بداية الفصل الدارسي الثاني (الأحد) (10-5-1444هـ) (4-12-2022م) الأجازة المطولة الخاصة بنهاية الأسبوع (الأحد) (24-5-1444هـ) (18-12-2022م) الأجازة المطولة الخاصة بنهاية الأسبوع (الأحد) ، و(الاثنين) ( 23،22-6-1444هـ) (16،15-1-2023م) الأجازة الخاصة بيوم التأسيس (الأربعاء) ، (الخميس) (3،2-8-1444هـ) (23،22-2-2023م) بداية الأجازة لخاصة بالفصل الدراسي الثاني (الخميس) (10-8-1444هـ) ( 2-3-2022م) بداية الفصل الدارسي الثالث (الأحد) (20-8-1444هـ) (12-3-2023م) بداية الأجازة الخاصة بعيد الفطر (الخميس) (22-9-1444هـ) (13-4-2022م) أول يوم دراسة بعد عيد الفطر (الأربعاء) (6-10-1444هـ) (26-4-2023م) الأجازة المطولة الخاصة بنهاية الأسبوع (الأحد) ، و(الاثنين) ( 9،8-11-1444هـ) (29،28-5-2023م) بداية الأجازة الخاصة بنهاية العام الدراسي (الخميس) (4-12-1444هـ) ( 22-6-2023م) عدد الأسابيع التي يتضمنها الفصل الدراسي الأول ثلاثة عشر أسبوع عدد الأسابيع التي يتضمنها الفصل الدراسي الثاني ثلاثة عشر أسبوع عدد الأسابيع التي يتضمنها الفصل الدراسي الثالث ثلاثة عشر أسبوع عدد أيام الدراسة في الثلاثة فصل مائة خمسة وثمانين يوم جملة أيام الأجازات خلال السنة الدراسية ستة وخمسين يوم عدد الأجازات خلال السنة الدراسية عشرة أجازات

التقويم الدراسي 1444هـ في المملكة بالنسبة للمدارس الأجنبية:

أعلنت وزارة التعليم التقويم الدراسي 1444 بالنسبة للمدارس الأجنبية كما يلي: