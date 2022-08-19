التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل وموعد اجازة اليوم الوطني والاجازات المطولة

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية، ولهذا يعد معرفة التقويم الدراسي للعام الجديد من أهم الأمور التي تشغل بال الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور في المملكة، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو وافدين، ويتميز العام الدراسي في المملكة بزيادة عدد أيام الدراسة وتقلص الإجازات وذلك بعد تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول رئيسية.

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل وموعد إجازة اليوم الوطني والإجازات المطولة وإجازة يوم التأسيس:-

تقسم وزارة التعليم في السعودية العام الدراسي إلى ثلاث فصول رئيسية، حيث اتبعت الوزارة تلك السياسة خلال العام الدراسي الماضي، وذلك بهدف زيادة عدد أيام الدراسة، في مقابل تقليص الإجازات التي يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي، حتي يتم شرح المناهج التعليمية باستفاضة كاملة، وتحقيق أقصى استفادة للطلبة والطالبات ويمكن التعرف على التقويم الدراسي 1444 من خلال مايلي:-

ومن خلال التقويم الدراسي 1444 المعتمد من قبل وزارة التعليم في السعودية يتضح ما يلي:-

العام الدراسي الجديد سوف يبدأ في الأول من شهر صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022.

أول اجازة سوف يحصل عليها الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور هي اجازة اليوم الوطني السعودي والتي ستكون يومي الأربعاء والخميس 25-26/2/1444 الموافق 21/22/9/2022.

أول اجازة مطولة سوف يحصل عليها الطلبة والطالبات في الفصل الدراسي الأول يومي الأحد والاثنين الموافق 20-21/3/1444 الموافقين 16/17/10/2022.

ثاني اجازة مطولة سوف يحصل عليها الطلاب يوم 16/4/1444 الموافق 10/11/2022.

اجازة نهاية الفصل الدراسي الأول سوف تكون لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 24/11/2022 الموافق 30/4/1444 هجرية.

الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ اعتباراً من يوم 4/12/2022 ميلادية الموافق 10/5/1444 هجرية.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول ستكون لمدة 13 أسبوع وبالمثل الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الثالث.

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 185 يوماً.

بالنسبة للهيئة الإدارية فإن موعد عودتها للعمل سيكون كالتالي:-