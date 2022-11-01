متى أول إجازة مطولة في التقويم الدراسي 1444 والإجازات الرسمية باليوم والتاريخ 2022-2023

مع الاقتراب من نهاية الفصل الأول الدراسي 2022 وفق التقويم الدراسي 1444، أصبح الطلاب مترقبون لمعرفة مواعيد الإجازات المطولة، خاصة بعد أن تم الإعلان عن موعد الاختبارات النهائية الترم الأول 2022، وللتعرف على التفاصيل تابع المقال.

الإجازات المطولة في التقويم الدراسي 2022

سنقوم بعرض الإجازات المطولة الخمسة للعام الدراسي الحالي 1444-2022، وذلك وفق ما جاء في جدول الإجازات الذي أعلنت عنه وزارة التعليم بالمملكة:

الإجازة المطولة الأولى في الفصل الدراسي الأول سوف توافق يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر أكتوبر 2022.

الإجازة المطولة الثانية للفصل الدراسي الأول سوف توافق يوم العاشر من شهر نوفمبر المقبل 2022.

الإجازة المطولة الأولي للفصل الدراسي الثاني تعتبر هي إجازة نهاية الأسبوع وسوف تبدأ من يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل لعام 2022، والذي يوافق يوم الرابع والعشرين من شهر جماد الأول 1444.

الإجازة المطولة الثانية في الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ من يوم الثاني والعشرين ويوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخر لعام 1444، الموافق يوم الخامس عشر ويوم السادس عشر من شهر يناير المقبل لعام 2023.

الإجازة المطولة الأولى في الفصل الدراسي الثالث سوف تبدأ في يومي العاشر والحادي عشر من شهر ذي القعدة لعام 1444، الموافق 28 و29 من شهر مايو لعام 2023.

الإجازات الرسمية في التقويم الدراسي 1444

توجد خمسة إجازات رسمية، وهي كالتالي: