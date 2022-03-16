التقويم الدراسي بعد التعديل وموعد اجازات الفصل الدراسي الثالث 1443

أحمد أشرف السيد

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن التقويم الدراسي بعد التعديل لعام 1443، حيث تم تقسيم العام الدراسي لأول مرة إلى ثلاث صفوف دراسية، انتهي منها حتى الفصلين الدراسي الأول والثاني، وخلال أيام قليلة سوف يبدأ الفصل الدراسي الثالث في المملكة، وقد أعلنت وزارة التعليم عن كافة الاستعدادات التي قامت من أجل استقبال الطلاب يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس 2022.

اجازات الفصل الثالث 1443
المحتويات
التقويم الدراسي بعد التعديل 1443:-
موعد إجازات الفصل الدراسي الثالث:-
تحديث:- التعليم تحدد مواعيد الاختبارات الفترية للفصل الدراسي الثالث:-

 التقويم الدراسي بعد التعديل 1443:-

أعلنت وزارة التعليم عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بأن وزارة التعليم قد وجهت تعليمات لجميع المدارس، بضرورة الاستعداد لبدء الدراسة في الفصل الثالث، وذلك بكامل طاقتها الاستيعابية قبل العمل بإجراءات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أشارت إلى أنه تم إلغاء تقسيم الطلاب إلى مجموعات كما كان معمول من قبل مع بدء العام الدراسي الجديد 1443، ويمكن التعرف على التقويم الدراسي بعد التعديل والمقسم إلى ثلاثة فصول كما يلي:-

التقويم الدراسي بعد التعديل وموعد اجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 1 16/3/2022 - 2:58 م

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جداول إجازات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443

* وقد أجرت وزارة التعليم على التقويم الدراسي السابق تعديلاً، تضمن إدخال أجازة يوم التأسيس في الثامن والعشرين من فبراير وفقا ًللأمر الملكي الصادر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي بدأ الاحتفال به بداية من هذا العام، على أن يتم الاحتفال به بشكل سنوي كل عام، وسوف تقوم وزارة التعليم في الأعوام المقبلة بوضع هذا اليوم ضمن خريطة الإجازات في العام الدراسي التي يحصل عليها الطلاب والمعلمين.

موعد إجازات الفصل الدراسي الثالث:-

حددت وزارة التعليم إجازات الفصل الدراسي الثالث والتي سيحصل عليها الطلاب والمعلمين حتى انتهاء العام الدراسي الجاري، ويمكن التعرف على جدول إجازات الفصل الثالث من خلال الجدول التالي:-

التقويم الدراسي بعد التعديل وموعد اجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 2 16/3/2022 - 2:58 م

أرسلت وزارة التعليم تعليمات لكافة الإدارات التعليمية بخصوص الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثالث والذي سوف يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس الجاري، حيث أشارت إلى أنه تم إلغاء كافة الاجراءات الاحترازية التي تم العمل بها في الفصل الدراسي الثاني بحيث تم إلغاء التباعد بين الطلاب، وإلغاء نظام المجموعات وغيرها وفقاً لما يلي:-

التقويم الدراسي بعد التعديل وموعد اجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 3 16/3/2022 - 2:58 م

تحديث:- التعليم تحدد مواعيد الاختبارات الفترية للفصل الدراسي الثالث:-

حددت وزارة  التعليم مواعيد الاختبارات الفترية للفصل الدراسي الثالث 1443، حيث أصدرت تعميماً تم توزيعه على كافة المدارس، بالمواعيد الخاصة باختبار الفترة الأول واختبار الفترة الثانية للفصل الدراسي الثالث 1443، حيث جاءت المواعيد وفقاً للجدول التالي:-

اختبار الفترة الأولي للفصل الدراسي الثالث اعتباراً من يوم الأحد 9/9/1443 هـ
اختبار الفترة الثانية للفصل الدراسي الثالث اعتباراً من يوم الأحد 6/11/1443 هـ
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أحمد أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي



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