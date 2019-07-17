التقديم الإلكتروني لجامعات السودان ودليل القبول 2019/2020.. موقع الإدارة العامة للقبول admission.gov.sd

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان يوم السبت الموافق 14 يوليو الجاري إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول في الجامعات السودانية يوم الإثنين الموافق 15 يوليو الجاري للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي السودانية للعام الدراسي المقبل 2019/2020 على أن يتم غلق باب التقديم للقبول في الجامعات السودانية عبر الموقع الإلكتروني يوم الخميس 25 يوليو، وأصدرت الوزارة على موقع التقديم الإلكتروني ودليل القبول لمستوى البكالريوس والدبلوم التقني.

وننشر في هذا التقرير رابط التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي السودانية (جامعات السودان) عبر موقع الإدارة العامة للقبول وطريقة الحصول على الدليل الإلكتروني للقبول بالجامعات السودانية وكافة التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل وخطواته.

التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان التقديم للطلاب الناجحين في الدور الأول بشهادة إتمام دراسة الثانوية السودانية أو ما يعادلها بصورة إلكترونية للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور كما أتاحت مراكز مخصصة للتقديم تم تعيين موظفين مختصين بها لتسهيل عملية التسجيل وإنهاء إجراءات التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية.

موقع التقديم الإلكتروني لجامعات السودان

تعتمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان في التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية على الموقع الإلكتروني على الإنترنت والذي يوفر الكثير من الخدمات للطلاب على رأسها التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية للعام الدراسي 2019/2020 بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني لرسوم الاستمارة عبر الموقع أو خدمة الرسائل النصية أو البنوك أو شركات نقاط البيع.

كما يوفر الموقع الإلكتروني دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي للبكالريوس والدبلوم التنقني للعام الدراسي الجديد ودليل المنافسة والذي يتعين على الطالب الاطلاع عليه جيدا قبل إتمام عملية التقديم والموضوع من قبل الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات حيث يمكن الوصول إلى الموقع من هنا، وتكون عملية التقديم من خلال إدخال رقم الجلوس والمساق الاكاديمي ورقم الاستمارة بعد سداد الرسوم المقررة والولاية التي امتحن الطالب فيها.

دليل القبول في جامعات السودان 2019/2020

وعلى الموقع الإلكتروني للتقديم للجامعات السودانية يمكنك الوصول إلى دليل القبول للجامعات السودانية للعام 2019/2020 والذي يمكنك الاطلاع من خلاله على أسس القبول وشروطه، ومعرفة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والمواد المؤهلة للترشيح للقبول، ودليل المنافسة للقبول، وأسماء الكليات للمؤسسات الحكومية والأهلية ودليل الرموز للولايات الأقل نموا ودليل المنافسة للولايات الأقل نموا وأسماء الدبلومات التقنية ورموزها، ويمكنك الوصول إلى الدليل من هنا.