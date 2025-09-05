التفاصيل الكاملة عن مصاريف المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2025/2026

مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026 يحرص أولياء الأمور على معرفة مصاريف المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية وطرق السداد والأقساط المتاحة لتسهيل الإجراءات المالية، كما تحرص وزارة التربية والتعليم على توضيح التفاصيل الخاصة بالرسوم الدراسية بما يشمل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى طرق الدفع المختلفة سواء نقدًا أو بالتقسيط، كما أن هذا يتيح للطلاب وأولياء الأمور تنظيم ميزانياتهم بشكل أفضل وضمان استكمال العام الدراسي دون أي عوائق مالية.

مصروفات العام الدراسي الجديد

تعمل وزارة التربية والتعليم على إعلان قيمة المصروفات الدراسية سنويًا بشكل مبكر لضمان وضوح الصورة أمام أولياء الأمور والطلاب مع توضيح مواعيد وآليات السداد والفئات المستحقة للإعفاء من الرسوم، وعلى ذلك فإن قيمة المصروفات للعام الدراسي 2025/2026 تبدأ من:

مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي بمبلغ ٣٢٠ جنيهًا.

بينما يدفع طلاب الصف الثالث الإعدادي ٢٢٠ جنيهًا.

كذلك في المرحلة الثانوية العامة فقد حددت المصروفات بـ ٥٤٥ جنيهًا للصف الأول الثانوي.

٥٣٠ جنيهًا لكل من الصفين الثاني والثالث الثانوي.

أما بالنسبة للتعليم الفني تبلغ المصروفات للصف الأول بجميع أنواعه ٢٤٥ جنيهًا.

فيما تسجل باقي الصفوف الفنية ٢٣٠ جنيهًا مع التأكيد على أن وزارة التربية والتعليم وفرت آليات سداد مرنة لتسهيل دفع الرسوم على أولياء الأمور.

الفئات المستفيدة من التخفيضات الدراسية

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق العدالة الاجتماعية تم تحديد عدد من الفئات المعفاة بالكامل من دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025/2026 حيث تشمل هذه الفئات الأيتام وأبناء الشهداء والمرأة المعيلة والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى أسر الضمان الاجتماعي.

كما شمل الإعفاء الطلاب ذوي الإعاقة وأبناء العاملين في مناطق حلايب وشلاتين ومناطق التعليم المجتمعي؛ وذلك لتسهيل حصولهم على التعليم دون أي أعباء مالية إضافية، وفي الوقت نفسه تقرر منح تخفيض بنسبة 50% من قيمة رسوم الأنشطة والخدمات التعليمية لأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم؛ بهدف دعمهم وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر العاملة في الجهاز التعليمي مع ضمان استفادة جميع الطلاب من الخدمات والأنشطة المدرسية.