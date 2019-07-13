التعليم moe.gov.eg استعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوزارة واليوم السابع

التعليم moe.gov.eg يكشف عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي العام التي سيتم عرضها على البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم وأيضا على موقع اليوم السابع, صرح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة “خالد عبدالحكم” أمس الأربعاء عن انتهاء عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الثانوية العامة وتقوم حاليا جميع الكنترولات بمراجعة ورصد الدرجات مشيرا إلى المجهود الكبير الذي تقوم به لجان المراجعة من أجل انتهاء المراجعة التي تتطلب الدقة والعناية ليأخذ كل طالب درجاته الحقيقية مشيرا إلى ميعاد إعلان النتيجة الأسبوع المقبل عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي النتيجة وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة.

أوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة إن كنترولات الثانوية العامة، بالقطاعات الأربعة الرئيسية في: ( محافظة القاهرة، محافظة محافظة أسيوط،محافظة المنصورة، محافظة الإسكندرية)، قد أعلنوا بالفعل عن انتهاء أعمال التصحيح في مختلف المواد البالغ عددها 19 مادة وفي نفس السياق كشف مصدر مطلع من الوزارة، أن طلاب شعبة علمي العلوم حققوا أعلى النتائج بين طلاب الثانوية العامة، ثم يليهم طلاب شعبة الرياضيات، وأخيرا الشعبة الأدبية.

التعليم moe.gov.eg استعلم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

نوفر لجميع طلبة وطالبات الثانوية العامة روابط الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية.

الدخول على—–— بوابة الثانوية العامة

كما يمكنك تسجيل بياناتك على موقع اليوم السابع

تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2019 الكترونيا للالتحاق بالجامعات المصرية

خطوات الاستعلام أولا كتابة رقم الجلوس .

كتابة اسم الطالب.

ثم يتم تحديد شعبة الملحق بها الطالب.

ويتم الضغط على إظهار النتيجة.

فتظهر النتيجة بتقدير درجات كل مادة على حده، ثم المجموع الكلي للدرجات.

وانتهى ماراثون الثانوية العامة يوم الأربعاء الموافق 3 -6-2019، أدى الامتحانات نحو 696 ألف طالب وطالبة بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية, ولم تصدر أي شكاوى من الطلاب بخصوص الأسئلة التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط كما أعلنت الوزارة أنه تم السيطرة الكاملة أثناء أداء الطلاب الامتحانات لمنع تسرب أسئلة الامتحانات مشيرة إلى وجود حالة أو إثنين وتم التعامل معهم.

سيتم نشر النتيجة أيضا على موقع اليوم السابع الإلكتروني والتي من المقرر ظهورها خلال الساعات القليلة المفبلة بعد أن قاما وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” باعتماد النتيجة وإعلان الأوائل