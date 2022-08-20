التعليم: هذا آخر موعد لتنسيق رغبات المرحلة الثانية 2022 وتعديل الرغبات

بالتزامن مع بداية أعمال تنسيق المرحلة الثانية للجامعات لطلاب الثانوية العامة 2022، فنجد أن أبرز ما يهتم به الطلاب في هذا التوقيت هو التعرف على تفاصيل التسجيل في التنسيق وما هو الموعد للأخير للتسجيل وتعديل الرغبات الخاصة بالطلاب بناء على الموعد الرسمي المعتمد من جانب وزارة التعليم العالي، حيث كشفت وزارة التعليم رسميا عن تفاصيل بداية ونهاية التسجيل في التنسيق والحد الأدنى للقبول لجميع الطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور آخر موعد لتسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2022.

آخر موعد لتنسيق المرحلة الثانية 2022

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي أن عملية بداية التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022 للطلاب قد بدأت بالفعل بداية من يوم الخميس الموافق 18 أغسطس، ومن المقرر ان تستمر حتى يوم الاثنين الموافق يوم 22 من الشهر نفسه، على أن يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي الخاص بتنسيق الثانوية العامة، حيث يحق لجميع طلاب المرحلة الثانية بناء على الحد الأدنى المعلن لجميع الشعب بشكل عام التسجيل إلكترونيا وتعديل الرغبات كذلك في الموعد المحدد.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022

وبناء على ما جاء في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات، نجد أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن بشكلٍ رسمي عن الكليات المتاحة والأماكن الشاغرة التي يلتحق بها جميع طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثانية، حيث إنه بناء على النتائج والإحصائيات فنجد أن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لجميع الشعب بشكل عام قد جاءت تتمثل فيما يلي.