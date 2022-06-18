“التعليم” موعد وآلية امتحان الدور الثاني للصف الأول والثاني الثانوي “التفاصيل”

تم الإعلان عن آلية امتحان الدور الثاني للصف الأول والثاني الثانوي حيث صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عبر منشور على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك الصفحة الرسمية له عن تفاصيل، وموعد امتحانات الدور الثاني أولى وثانية ثانوي للعام الحالي 2021-2022، كما أنه وضح موعد أداء الامتحانات، وأعلن عن طبيعة الأسئلة، وطريقة وضع الأسئلة، ولمعرفة جميع التفاصيل حول امتحانات الدور الثاني، وما أعلنه وزير التعليم تابع المقال.

امتحان الدور الثاني للصف الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن موعد عقد اليوم السبت 18 يونيو 2022 عن موعد عقد امتحان الدور الثاني للصف الأول والثاني الثانوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك حيث قال أن الامتحانات سوف تبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى على أن تقوم الإدارات التعليمية بوضع الجدول الرسمي، والإعلان عنه داخل المدارس.

آلية امتحان الدور الثاني أولى وثانية ثانوي 2022

أعلن شوقي عن آلية امتحان الدور الثاني أولى وثانية ثانوي 2022، ووضع النقاط على الحروف حيث أوضح التالي:

يجب أن يكون الطالب قد حصل على درجات تقل نسبتها عن 50٪ في إحدى المواد أو في أكثر من مادة لدخول امتحان الدور الثاني.

طبيعة امتحانات الدور الثاني ستكون ورقية بالكامل، وسوف يمتحن الطلاب في منهج الترم الثاني فقط.

من الضروري أن يحصل الطالب في الدور الثاني عن درجات نسبتها من 50٪ إلى الأكثر حتى يجتاز الامتحان بنجاح.

سوف تعقد الامتحانات داخل مقار المدارس الإعدادية أو المدارس الثانوية التي لا يتم استخدامها لجان في لجان الشهادة الثانوية.

امتحان الدور الثاني سوف يكون موحد على مستوى الإدارة التعليمية.

سيتم وضع الأسئلة الامتحانية بواسطة موجه أول مختص بالمادة بكل إدارة على أن تقوم الإدارة بعمل لجنة لتقييم الدرجات، وتقديرها على أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء منها مباشرة.

موعد إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سيكون بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة.

من الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى إلى حماية الطلاب، ولذلك فسوف تكون اللجان مأمنه للغاية مع إلزام الجميع من العاملين بالتعليم ضرورة حل أي مشكلات تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.