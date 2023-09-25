التعليم تُحدد موعد الإجازات المطولة القادمة للعام الدراسي الأول 1445

قسمت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية العام الدراسي 1445 إلى ثلاث فصول دراسية، مدتها 180 يومًا لجميع المراحل التعليمية، يتوسطها فترة إجازة بين كل فصل والآخر.

وزارة التربية والتعليم -مصدر الصورة: موقع الوزارة

موعد الإجازات

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد الإجازات المطولة القادمة في العام الدراسي 1445 والتي ستكون كما يلي:

– الإجازة المطولة الأولى و ستبدأ يوم الخميس الموافق 18 ربيع الثاني 1445 الموافق 2 نوفمبر 2023.

-وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأوليوم الخميس الموافق 2 جمادى الثاني 1445 الموافق 16 ديسمبر 2023.

– الإجازة المطولة الثانية وستبدأ يوم الأحد الموافق 4 جمادي الثاني 1445 الموافق 17 ديسمبر 2023.

-تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 22 رجب 1445 الموافق 4 يناير 2024.

-الإجازة المطولة الثالثة وستبدأ يوم الأحد الموافق 16 رجب 1445 الموافق 28 يناير 2024.

-تبدأ إجازة يوم التأسيس يوم الخميس الموافق 12 شعبان 1445 الموافق 22 فبراير 2024.

-تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 23 شوال 1445 الموافق 2 مايو 2024.

-الإجازة المطولة الرابعة وستبدأ يوم الأحد الموافق 24 شوال 1445 الموافق 3 مايو 2024.

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث

نفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ما تردد عن إلغاء الفصل الدراسي الثالث، مؤكدةً أن العام الدراسي يتكون من 39 أسبوعًا، وتكون مدة الدراسة للفصل الواحد لتصبح 13 أسبوعًا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها ستقوم بإجراء الكثير من التعديلات على نظام التعليم ككل، بداية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم.