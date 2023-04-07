التعليم توفر منح بالجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة المتميزين

قامت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر بإرسال خطاب موجه إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، فيما يخص تقديم الجامعة الأمريكية في القاهرة لمنح دراسية للطلاب، حيث يتم الحصول علي هذه المنح بناءً علي بعض الأسس التي من أهمها عدم القدرة على دفع المصروفات الدراسية للطلاب الأوائل من الثانوية العامة، علي أن يتم اختيار الطلاب المميزين الغير قادرين مالياً علي السداد، وتعمل إدارة الجامعة بكل حرص على توفير التعليم كافة الطلاب المتفوقين للمقيمين داخل جمهورية مصر العربية أو بخارجها.

منح الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2023

تم التأكيد من جانب وزارة التربية والتعليم، فى الخطاب المرسل من طرفها، بأنها سوف تعمل من خلال قسم الالتحاق وقسم خِدْمَات الطلاب في الجامعة الأمريكية في القاهرة عن طريق رابط مخصص من خلال تطبيق زوم في هذه المحافظات (أسوان، الأقصر، الفيوم، الدقهلية، قنا).

ومن هنا ينبغي على مديري الإدارات التعليمية أن يقوموا بتوفير الدعم والمساندة للمسئولين حتي يتم تقديم المنح التى تساعدهم من الاتصال بأكبر عدد من المدارس الحكومية التي تتبع كل إدارة تعليمية.

موعد بداية اختبارات الثانوية العامة 2023

قامت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، بتحديد المواعيد الرسمية لبدء امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري 2023، وقد أوضحت بأنها سوف تبدأ فى التاسعة صباحًا، حيث تبدأ كافة الاختبارات بناءً علي ترتيب المواد بجدول الامتحانات، الذي يبدأ من يوم 12 يونيو 2023 وذلك في المواد غير المضافة إلى المجموع.

فسوف يتم البَدْء بمادة التربية الدينية وبمادة التربية الوطنية، وفي يوم الثلاثاء 13 يونيو سوف يكون هناك اختبارين لكل من الاقتصاد والإحصاء، وفي يوم الأحد 18 يونيو سوف يكون اختبار اللغة العربية، وفي يوم الثلاثاء 20 يونيو سوف يكون اختبار اللغة الأجنبية الثانية وفي يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 سوف تكون مادة الكيمياء للطلاب من الشعبة العلمية ومادة الجغرافيا للطلاب المقيدين بالشعبة الأدبية.