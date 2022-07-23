«التعليم» توضح موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023

انتشرت في الأيام الأخيرة بعض المعلومات المضللة عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، وتتزايد عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، وبات الأمر محل اهتمام الطلاب وأولياء الأمور.

وشدد وزير التعليم والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على عدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدا على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة عبر صفحة الوزارة وصفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:

تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022.

ينتهي العام الدراسي يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

تستمر الدراسة لمدة 35 أسبوعا.

بعد حذف أيام الأجازات من الفصلين الدراسيين الأول والثاني تصبح عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول 98 يوما وفي الفصل الدراسي الثاني 96 يوما.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 14 يناير 2023.

مدة أجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من يوم 28 يناير وحتى 9 فبراير.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 12 فبراير.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 3 يونيو.

تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم 10 يونيو.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 8 يوليو.

الامتحانات الشفوية والعملية

أوضحت «التعليم» موعد الامتحانات الشفوية والعملية قبل إجراء الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، وأفادت أن الأسبوع الأخير يخصص للمراجعة ضمن خطة توزيع المناهج.

وقدمت الوزارة الأمنيات بالتوفيق والانجازات للطلاب في العام الدراسي الجديد، كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة للمعلمين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف فيها عن وسيلة للتحضير والإعداد الجيد للعام الدراسي الجديد عن طريق منصة إدارة التعلم عبر موقع بنك المعرفة المصري.

استعدادات «التعليم» للعام الدراسي الجديد

أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي استعدادات الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023 بتجهيز المدارس على مستوى الجمهورية لاستقبال الطلاب.

وفي سياق متصل أكد «شوقي» تنسيق الوزارة مع كل الجهات المعنية لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية في المدارس لحماية الطلاب والعاملين بالوزارة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد سيكون هادئا ولن تكون هناك أي معوقات، وتستقبل المدارس هذا العام ما يقرب من 22 مليون طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.