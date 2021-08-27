“التعليم” تنشر مصروفات الصفوف الأولي للمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موافقته للعمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 للرسوم والغرامات والخدمات الإضافية والاشتراكية للعام الدراسي الجديد للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصفوف الأولى لأيًا من المراحل التعليمية (رياض أطفال- المرحلة الابتدائية – المرحلة الاعدادية – المرحلة الثانوية) لعام 2021/2022.

تصريح وزارة التربية والتعليم عن مصروفات الصفوف الأولى

وقد صرحت الوزارة؛ بأن تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد لطلاب الصفوف الأولي سيكون على حساب “صندوق تطوير وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية” بمكاتب البريد المختلفة؛ حيث يقوم ولي أمر الطالب بسداد المصروفات بموجب الرقم القومي للطالب، كما ينبغي أن يكون إيصال الدفع شامل مسوغات قبول الملف.

وأكدت الوزارة بضرورة دفع المصروفات؛ حيث لن يقبل ملفات الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات المدرسية، بالإضافة إلى مراعاة بعض الفئات المستثناة من هذا القرار.

مصروفات العام الدراسي الجديد 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المصروفات المدرسية للصفوف الأولي للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والتي ستكون كالتالي:

الصف الأول “رياض أطفال” 300 جنيه مصري الصف الأول “المرحلة الإبتدائية” 300 جنيه مصري الصف الأول “المرحلة الإعدادية” 200 جنيه مصري الصف الأول “ثانوية عامة” 500 جنيه مصري الصف الأول “تعليم فني” 200 جنيه مصري

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مصروفات أبناء العاملين بالوزارة والتي جاءت كالتالي: