التعليم تكشف حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

رددت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بالساعات القليلة الماضية، بعض الأنباء التي تشير إلى إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارها الخاص بإلغاء الصف السادس الابتدائي، وقد تسببت تلك الأنباء، في تساؤلات العديد من أولياء الأمور حول صحة ما يتم ترديده بخصوص هذا الشأن من أنباء، لتخرج مصادر مسؤولة بالوزارة، للتعليق على ما تم نشره موضحة حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

وكانت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد علقت على ما تم نشره من أنباء، موضحة حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي، وأكدت المصادر في تصريحاتها، أن جميع الأنباء التي تم ترديدها وتتعلق بهذا الشأن، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وشددت المصادر على أن وزير التربية والتعليم الجديد، الدكتور “رضا حجازي”، لم يسبق له أن أصدر أي قرارات تتعلق بهذا الشأن.

كذلك أوضحت المصادر، أن قرار إضافة أو حذف سنة دراسية لا يقع ضمن صلاحيات الوزير وحده، ولكنها تكون من ضمن القرارات التي يجب على الدولة إصدارها، ويذكر أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي كانت قد رددت بالساعات القليلة الماضية، بعض الأنباء التي تشير إلى إلغاء الصف السادس الابتدائي بالمرحلة الابتدائية من العام الدراسي الجديد 2023.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد كشفت كذلك عن قرارها الأخير، الخاص بتأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، وبحسب قرار الوزير، فإن العام الدراسي سيبدأ من يوم 1 أكتوبر المقبل، وسيكون بداية المدارس مع بداية العام الجامعي، حتى لا يكون هناك تشتيت بالأسرة المصرية التي تضم طلاب تابعين لمرحلة التعليم الأساسي وآخرون بمرحلة التعليم الجامعي، كذلك صرح وزير التعليم، بأنه قد تواصل مع الأزهر كذلك للتنسيق.