“التعليم” تقديم اختبارات الفصل الثاني 1445 بسبب مصادفة يوم التأسيس

قامت وزارة التعليم في المملكة بإجراء تعديل على التقويم الدراسي، حيث تم تقديم الاختبارات النهائية في الفصل الثاني يوم في الأسبوع قبل الأخير، وذلك بسبب مصادفة الاختبارات إجازة يوم التأسيس والتي ستكون يوم 12 شعبان في نهاية الترم الثاني، وكانت وزارة التعليم قد وضعت التقويم الدراسي في بداية العام وأضافت فيه إجازة يوم التأسيس لجميع الطلاب، والذي يتفق مع نهاية الفصل الثاني وبداية الإجازة التي تستمر لمدة 10 أيام.

شعار وزارة التعليم السعودية- المصدر وزارة التعليم

جاء تعديل موعد إجراء الاختبارات النهائية للفصل الثاني ليكون بداية من يوم الخميس الموافق 1445/8/5 بدلا من يوم الأحد 8/8 حيث من المقرر وفق التعديل الأخير أن تكون الاختبارات النهائية التحريرية بداية من يوم الخميس وحتى يوم الأربعاء الموافق 8/11.

بداية الاختبارات النهائية الخميس 1445/8/5.

نهاية الفصل الدراسي الثاني الأربعاء 1445/8/11.

إجازة الفصل الثاني ويوم التأسيس الخميس 1445/8/12.

تعتمد وزارة التعليم السعودية تقسيم العام إلى 3 فصول دراسية، حيث يكون كل فصل لمدة 3 أشهر، وقبل نهايته يتم إجراء الاختبارات النهائية لمدة أسبوع، حيث من المقرر أن تبدأ إجازة نهاية الفصل الثاني من يوم الخميس 8/12 كما تكون إجازة يوم التأسيس رسمياً لجميع الطلاب، فيما ينتظم الطلاب بالفصل الدراسي الثالث مرة أخرى يوم 8/22.

عاجل ورسميا .. تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس 5 شعبان، وإجازة يوم التأسيس 12 شعبان. — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) November 27, 2023

تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس 5 شعبان، وإجازة يوم التأسيس 12 شعبان. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 27, 2023

كانت الدراسة قد بدأت يوم الأحد 5/12 ومنذ بداية الفصل الثاني بدأت الوزارة في النظر إلى تعديل موعد الاختبارات النهائية هذا الفصل، وذلك من أجل تلافي إجراء الاختبارات لمدة 4 أيام فقط، وهو ما سيضع ضغط على الطلاب أكثر بتقليل مدة إجراء الاختبارات، الجدير بالذكر أن الوزارة قد أشارت من قبل أن الاختبارات يتم إجراؤها بواقع مادة أو اثنتين في اليوم الدراسي.