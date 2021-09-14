التعليم تفرض عدة إجراءات لبداية العام الدراسي الجديد من ضمنها حظر استخدام الهاتف للطلاب والمعملين

تزامناً مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 بمختلف المراحل التعليمية أطلقت وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات استعداداً للعام الدراسي الجديد، الذي من المتوقع أن يبدأ في أول أيام شهر أكتوبر المقبل 2021، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي لبذل كل ما في وسعها حتى لخو هذا العام الدراسي الجديد دون حدوث أي أزمات من شأنها تعطيل الدراسة، بالإضافة إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق عدد من الإجراءات في كافة المدارس سواء الحكومية أو الخاصة وذلك لبداية العام الدراسي الجديد 2021، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على كافة الاستعدادات التي تسعى الوزارة لتطبيقها.

مع اقتراب انطلاق السنة الدراسية الجديدة أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وضعها لعدد من الإجراءات التي تهدف للحفاظ على صحة وأمان الطلاب والارتقاء بمستواهم التعليمي مثل تنمية مهاراتهم، إضافة إلى ذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم أن من ضمن تلك الإجراءات الحفاظ على حقوق المدرسين، وتوضيحاً لهذا الأمر أكدت الوازرة أنه بالتعاون مع المدرسين سيتم تقديم أفضل وأبرز ما دليهم من خبرات تعليمية.

إجراءات وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

كما ذكرنا من قبل أن الإجراءات التي ستفرضها وزارة التربية والتعليم تأتي على خلفية إتمام العام الدراسي الجديد دون حدوث أي أزمات تتسبب في تعطيل السنة الدراسية الجديدة، والأهم من ذلك أن الإجراءات تأتي لتخفيف الأعباء من على كاهل الطلاب، وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

1/ نصح الطلاب وتشجيعهم على رؤية القنوات التعليمية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بنفسها، بحيث تنتقي تلك القنوات أفضل المدرسين، كما أن تلك القنوات من الممكن اتخاذها بديلاً عن الدروس الخصوصية التي تسعى لإلغائها بشكل رسمي.

2/ تجنب إعطاء تلاميذ رياض الأطفال فروض منزلية.

3/ تشجيع الطلاب على القيام بالأنشطة التي تُنمي لديهم فكرة العمل الجماعي، حتى تنفعهم في الحياة العملية فيما بعد.

4/ متابعة حالات التنمر بالمدارس بهدف القضاء عليها للحفاظ على نفسية الطلاب.

5/ معاودة إطلاق المجموعات المدرسية لمعاونة الطلاب على التخلي عن الدروس الخارجية.

6/ الالتزام بتسجيل الغياب بشكل مستمر يومياً.

7/ حظر استعمال الهاتف المحمول سواء للطلاب أو المعملين حتى انتهاء اليود الدراسي.

8/ الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وفرض قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالفصول، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المعلمين والعاملين بالمدارس.