التعليم تعلن عن موعد تسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر منشور رسمي عن موعد بدء تسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة والفنية، حيث يجب على طلاب الصف الثالث الثانوي تسجيل الاستمارة ليتمكنوا من من إجراء الامتحانات للعام الدراسي الجاري 2022/2023، وقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم الالكتروني يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 ديسمبر 2022.

موعد تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

وقد أعلنت وزراة التربية والتعليم بفتح باب تسجيل استمارة الدبلوم بجميع تخصصاته ” الدبلوم الصناعى، الدبلوم الزراعي، الدبلوم التجارى، الدبلوم الفندقي”، يوم الاربعاء المقبل عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وسيقوم طلبة الدبلوم بتقديم الإستمارة الإلكترونية الي المدارس الفنيه بعد طباعتها.

خطوات تسجيل إستمارة الثانوية العامة والثانوية الفنية للعام الدراسي 2023

وقد أوضحت الوزارة خطوات تسجيل الإستمارة الإلكترونية، لكي يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي العام وطلبة الدبلومات الفنية من تأدية الامتحانات المقبلة.

قبل البدء في تسجيل الإستمارة يجب تسديد المصروفات الدراسية، ورسوم دخول الامتحانات البالغ قيمتها 410 جنيها.

الدخول الي موقع تسجيل الإستمارة من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/ وتسجيل دخول الموقع، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب سابق.

تسجيل البيانات المطلوبة بحذر والتي تتضمن الاسم كما ورد في شهادة الميلاد، وتحديد الشعبة، والديانة، واللغة الثانية.

مراجعة البيانات قبل التأكيد وتقديم طلب الاستمارة

طباعة الإستمارة الالكترونية بالألوان، لتقديمها إلى المدرسة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل إستمارة الثانوية العامة واستمارة الثانوية الفنية للعام 2023