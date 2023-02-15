التعليم تعلن عن موعد بدء تدريبات المعلمين عبر المنصة الإلكترونية ورابط التدريب

قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال خطابات، موجهة إلى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، حول موعد استكمال التدريبات المهنية للمعلمين، وذلك في إطار إتاحة فرصة لأكبر عدد من المعلمين لتدريبهم على المناهج الجديدة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

موعد بدء تدريبات المعلمين

وقد حددت الوزارة موعد استكمال تدريبات المعلمين عبر المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين، والتي قد بدأت في إجازة نصف العام، وذلك بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 19 فبراير 2023، علي أن تستمر التدريبات حتى يوم 2 مارس المقبل.

رابط التدريب وتوجيهات الوزارة

وقد حددت الوزارة الرابط التالي لاستكمال التدريبات، “رابط التدريب“، علما أن خطة استكمال التدريبات للفئات المستهدفة من الصف الأول الابتدائي، حتى الصف الخامس الابتدائي، وقد شدد خطاب وزارة التعليم على ضرورة حضور المعلمين المشار إليهم، مشدداً على كافة الإدارات التعليمية التابعة للمديرية باتخاذ الإجراءات الآتية: