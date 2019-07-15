التعليم تعلن عن موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2019

موعد امتحانات الثانوية العامة أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 يوم السبت 13-7-2019، كما اعتمدت الوزارة جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، كما اعتمد أيضا وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” جدول امتحانات الدور الثاني لإتمام الشهادة الدراسة لمدارس المتفوقين في الشهادة الثانوية للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، وأيضا جدول امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة للمكفوفين.

موعد امتحانات الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم أن يوم السبت الموافق 17 -7- 2019 هو بداية امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني جميع الشعب والأقسام والمدارس المتنوعة وتستمر فترة الامتحانات حتى يوم الإثنين الموافق 26 -7- 2019.

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وكانت نتيجة شهادة الثانوية العامة ظهرت يوم 13 أغسطس وتم الإعلان عن تفاصيل نسبة النجاح وإعلان أسماء أوائل الطلبة حيث جاءت الإحصائيات أن النسبة المئوية للنجاح بلغت 83.6%، و 84.1% للمدارس الرسمية لغات، و 87.3% المدارس الخاصه لغات، و 62.9% المدارس الخاصة بالمصروفات، و 87.8% المدارس الخاصة لغات، أما طلاب المنازل جاءت نسبة النجاح 50.3%.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

من أجل تخفيف الحمل على طلبة وطالبات الدور الثاني للثانوية العامة أعلنت الوزارة سريعا عن جدول الامتحانات لإعطاء الفرصة إلى جميع الطلاب لكي يتاح أمامهم وقتا كافيا للمذاكرة والتركيز في المواد التي سيقومون بامتحانها من جديد ويحققون تفوق يرفع من درجات المجموع ليتحقون بالكلية التي يرغبون فيها في المرحلة الثالثة للتنسيق.