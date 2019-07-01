التعليم تعلن عن توفير “بطاقات الطالب” للصف الأول الثانوي

وزارة التربية والتعليم تُعلن عن بدء توفير” بطاقة الطالب ” الخاصة بطلاب ” الصف الأول الثانوي ” الذين خضعوا لنظام التابلت الجديد الخاص بالثانوية العامة، كما أعلنت الوزارة فإن تلك البطاقات سوف تقدم نتيجة الطالب في كل مادة بجانب تقييم لأداء الطالب من خلال تحديد أين تقع درجته من بين التقديرات التي سيتم تحديدها بأربعة ألوان مختلفة ليعبر كل لون عن تقييم الطالب في تلك المادة.

وهذه البطاقات سوف تكون متاحة على موقع الوزارة http://g10.emis.gov.eg/، وللحصول على البطاقة يجب أن يدخل الطالب رقمه الكودي والرقم القومي في الخانات المخصصة لذلك .

بطاقة درجات الطالب

بعد إدخال بيانات الطالب سوف ينقلك الرابط للصفحة التي تعرض درجاتك في المواد الموجودة داخل المجموع فقط .

كارت مؤشر الأداء

كارت مؤشر الأداء هو الكارت الذي يحمل تقييم أداء مستوى الطالب خلال العام الدراسي في كل مادة، ويمكن للطالب الوصول إليه بالنقر على الزر الأصفر الموجود أعلى بطاقة الدرجات، وسوف يجد الطالب فيه تعليمات تساعده على فهم معاني كل لون.

بطاقة الطالب لطلاب الصف الأول الثانوي

وفي حالة عدم إيجاد الطالب البطاقة الخاصة به على موقع الوزارة، فعليه مراجعة الموقع مرة أخرى يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019م، حيث أن البطاقات تخضع للمراجعة الدقيقة، أما النتيجة الموثقة الكاملة للطالب ودرجات المواد غير المضافة للمجموع، فسوف تكون متاحة في المدارس في يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2019.

وفي نفس السياق تم الإعلان عن فتح باب تلقى شكاوى من قبل أولياء الأمور للتظلم على نتائج الصف الأول الثانوي في امتحانات الفرصة الأولى بجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، في مدة تبدأ من يوم الخميس 27 يونيو 2019 وحتى أسبوع من تاريخه.

مع التأكيد على أن الوزارة سوف تقبل التظلمات فيما يخص بالأخطاء التقنية التي واجهها بعض الطلاب أثناء أداء الامتحان الإلكتروني، وليس من النتيجة، وأن الوزارة سوف تتحقق من حدوث خلل تقني أثناء أداء الطالب للامتحان من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات.

كما أوضحت الوزارة أن الطلاب الذين لم يجتازوا امتحان الفرصة الأولى سواء الإلكتروني أو الامتحان الورقي عليهم اللحاق بامتحان الفرصة الثانية سواء قدموا شكوى أو لم يقدموا.