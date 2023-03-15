التعليم تعلن عن الأجزاء المحذوفة من منهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، من خلال بيان إداري، عن حذف اجزاء من منهج الصف الرابع الابتدائي، الترم الثاني من العام الدراسي الجاري 2022/2023، لتتناسب المناهج الدراسية مع المدة الزمنية للدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة تقديم موعد امتحانات نهاية العام.

محذوفات منهج الصف الرابع الابتدائي

الأجزاء الملغية من مادة اللغة العربية

أنشطة نص الاستماع (حوار مباشر): من صفحة رقم 66 الى 67.

نص معلوماتي (بنيان سد عالي جديد): من صفحة رقم 77 إلى 83.

أنشطة نص استماع (بين الماضي والحاضر): من 96 الى 97، بالإضافة إلى حذف صفحة رقم 122 الى 123.

نص معلوماتي (التطعيم لمجتمع سليم): من صفحة رقم 132 إلى 138.

التبادل التجاري من صفحة 160 إلى 166.

الأجزاء المحذوفة من مادة الرياضيات

الوحدة العاشرة : (القيمة المكانية، المقارنة باستخدام النماذج).

الوحدة الحادية عشر: (التمثيل البياني بالنقاط، تمثيل بياني للفص).

الوحدة الثانية عشر: (رسم صور ذات خط تماثل، الهندسة في حياتنا، تحديد الزوايا القائمة).

الوحدة الثالثة عشر: (قياس الزوايا الجزء الثاني).

محذوفات مادة الدراسات الاجتماعية