التعليم تعلن إعادة فتح التقديم لمدارس STEM الكترونيا

تحقيقا لرغبة كثير من أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM أثناء فترة الإعلان عن فتح باب القبول والتقديم،وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم متمثلة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على بناء جسر التواصل والثقة بين الوزارة وبين أولياء الأمور والطلاب،فقد قررت وزارة التربية والتعليم إعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقط حتي 2022/8/3.

موعد امتحانات التقديم لمدارس stem

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعديل موعد امتحانات التقديم لمدارس العلوم والتكنولوجيا stem والتي كانت من المقرر عقدها بدء من يوم السبت 2022/8/6 إلى يوم السبت الموافق 2022/8/13.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس خلال الأسبوع الحالى على أن تعقد امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بنفس المواعيد المقررة بإعلان التقديم الخاص بهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في التوسع في إنشاء تلك النوعية من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، تلبية لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.

رابط التقديم في مدارس stem

أكدت وزارة التربية والتعليم أن رابط تقديم طلبات الالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM)، سيكون عبر اللينك التالي http://emis.gov.eg

المستندات المطلوبة للقبول بمدرسة المتفوقين stem

أصل الشهادة الإعدادية ( إتمام مرحلة التعليم الأساسي) معتمدة

من الإدارة التعليمية المختصة + 4 صور منها.

4 شهادات ميلاد كمبيوتر أصل + 4 صور منها.

عدد 8 صور شخصية حديثة 4 × 6.

عدد 10 أظرف بريدية عادية.

طوابع بريدية بقيمة ( 90 ) جنيه.

طلب التحاق للمدرسة.

كشف طبي باطنه وقلب وصدر وجلدية معتمدة بخاتم الشعار من مستشفى حكومية أو التأمين الصحي.

شهادة وفاة الوالد للأيتام. صورة من الوصاية أو الوالية أو التوكيل في حالة عدم وجود ولي الأمر

3 صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

عدد 1 ظرف بلاستيك بكبسولة.

استمارة التقدم لمدارس المتفوقين 2022 stem

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تخصيص رابط لتقديم استمارة طلب الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem، للعام الدراسي 2022،وتحديد موعد الاختبارات،وكذلك شروط القبول في المدرسة، وطريقة التقدم وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 ويستمر التقديم الإلكتروني لليوم الموافق 2022/8/1 على أن يكون التقديم إلكترونيا بينما يتم تقديم الأوراق المطلوبة لاحقا في الإدارات التعليمية وكذلك عند القبول، وسوف يكون ذلك من خلال هذا الرابط http://moe.gov.eg/stem/

رابط استمارة التقدم لمدارس المتفوقين 2022

للراغبين في التسجيل بمدارس المتفوقين stem يرجى تعبئة استمارة التقدم في مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام المقبل 2022 عند تفعيل الرابط وتحديثه قريبا .وسوف يكون من خلال فتح هذا الرابط http://moe.gov.eg/stem/

مصاريف مدارس المتفوقين stem في مصر

مصاريف دخول مدرسة stem المتفوقين الحكومية هي 3 آلاف جنيه أول السنة شاملة تأمين اللاب، ويتم استرجاعها عند التخرج من المدرسة، بالإضافة إلى الألفين جنيه ثمن التأمين وتترك لهم 1000- نظام مدارس stem هو السكن الداخلي حتى لو كنت من منطقة قريبة منها، بمعنى آخر إذا كنت مثلا من الاسكندرية وتستطيع السفر ذهاباً وإياباً في نفس اليوم لابد لك من الإقامة في المدرسة في برج العرب وترجع البيت نهاية الأسبوع .. أكتوبر بنين بس والمعادي بنات فقط وباقي الـ7 مدارس مشتركة ولكن بسكن منفصل.