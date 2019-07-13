التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%.. والوزير يبدأ بتهنئة الأوائل

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم نتيجة الثانوية العام ٢٠١٩ وقد قام الوزير بتهنئة أوائل الطلبة بنفيه هاتفيا بحضور نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة الأستاذ “خالد عبد الحكيم ” ومدير الإدارة العامة للامتحانات.

علما بأنه انتهت امتحانات الثانوية العامة بتاريخ ٣ يوليو ٢٠١٩ حيث حضر الامتحانات ٦٩٦ ألف طالب وطالبة ،وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة سوف يتم اعتمادها اليوم السبت للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وقد اعلن “خالد عبد الحكيم” أن نسبة نجاح للثانوية العام هذا العام بلغت 78.6% حيث بلغ عدد الطلبة الأوائل لهذا العام 40 طالب وطالبة من بينهم 34 طالبة وطالبة بالتعليم العام و2 طالب بمدارس المتفوقين و1 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة و3 طلاب من “الدمج”.

وتابع خالد عبد الحكيم انه قد بلغ عدد الطلبة الأوائل في شعبة العلمي علوم 14 طالب وطالبة ، وقد بلغ عدد أوائل الطلبة في علمي رياضة 10طلبة وقد بلغ عدد الأوائل في الشعبة الأدبية 10 طلاب

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019:

ويمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر رابط وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس فقط، ومن المقرر أن تكون النتيجة متاحة غدا ويمكنك عزيزي الطالب ترك اسمك ورقم جلوسك اسفل المقال وسوف يقوم موقع نجوم مصرية كالعادة بإرسال النتيجة على الايميل الخاص بك ، وتتمنى أسرة الموقع دوام النجاح والتوفيق.