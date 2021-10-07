التعليم تصدر قراراً عاجلاً للمدارس بخصوص الطلاب أقل من 12 عام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم في بيان لها عن ضوابط بدء العام الدراسي الجديد والمقرر له يوم السبت الموافق 9 من أكتوبر 2021، مشددة على الالتزام من جميع المتواجدين بالمدارس والهيئات التعليمية ضرورة ارتداء الكمامة الطبية وغسل الأيدي باستمرار، لافتة إلى أنه يسمح لمن دون سن 12 عاماً بارتداء الفيس شيلد وأنهم غير ملتزمين بارتداء الكمامة، بينما يطبق القرار على جميع الطلاب والمعلمين والإداريين وكل من تواجد بالهيئة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن هناك عدداً من القرارات التي ستتخذها الوزارة خلال الساعات القليلة القادمة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد بالتزامن مع انتشار وباء كورونا المستجد، مشيراً إلى أنها قرارات متعلقة بالعملية التعليمية والإجراءات الاحترازية الوقائية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات التي الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد ومنها: