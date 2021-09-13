التعليم تشدد بضرورة الالتزام بالزي المدرسي دون تحديد مكان معين لشرائه في العام الدراسية الجديد

شددت وزارة التعليم بجمهورية مصر العربية على أن يلتزم الطلاب بالزي الموحد المدرسي في العام الدراسي الجديد 2021/2022 وعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزي من مكان محدد، وأن هذا الزي يعطي للطلبة والطالبات هوية المدرسة، فإن الطلاب الذي ينتمون لمرحلة تعليمية معينة يقومون بارتداء زي موحد فلا يوجد اختلاف بين طالب وآخر وفي التقرير التالي سنتعرف على الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

• تبدا الدراسه يوم السبت الذي يوافق 9 من شهر اكتوبر ٢٠٢١ وتنتهي السنه الدراسيه 16 يونيو 2022.

• ينتهي الفصل الدراسي الاول يوم 13 فبراير حيث إن ايام الدراسه الفعليه هي 93 يوم.

• يبدا الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022 حيث ان ايام الدراسه للفصل الدراسي الثاني 97 يوم.

• امتحانات الفصل الدراسي الاول تبدا يوم 15 يناير عام 2022 لمراحل التعليميه الانتقالية اما الشهادات الاعداديه تبدا يوم 7 مايو اما شهاده الدبلومات فتبدا امتحاناتها يوم 21 مايو اما عن امتحانات الثانوية العامة تبدا يوم السبت 11 يونيو.

فوائد ارتداء الزي المدرسي