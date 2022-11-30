التعليم تتيح رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023.. تعرف على المستندات المطلوبة لنموذج التقديم

يهتم الكثير من الطلاب في معرفة كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 وطريقة التسجيل، وذلك بعدما ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مديريات التعليم المختلفة بإرسال خطابات إلى جميع المدارس تفيد بضرورة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب لهذا العام الدراسي الحالي 2022/2023، فيما يلي سوف نتعرف معا على الرابط الرسمي لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والأوراق المطلوبة للتسجيل.

نموذج استمارة الشهادة الإعدادية 2023

يحتوي نموذج استمارة الشهادة الإعدادية على أربعة أوراق مقسمين كالتالي:

الورقة الأولى وتحتوي على بطاقة التعريف للطالب وإخطار برقم الجلوس للطالب.

الورقة الثانية وتكون استمارة التقديم الإلكتروني لامتحان استكمال التعليم الأساسي.

الورقة الثالثة وتحتوي على تأكيد من الطلاب وأولياء الأمور بعدم التقدم لإجراء هذا الاختبار في أي لجنة أخرى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 كما أنها تحتوي أيضا على بيانات الامتحانات السابقة.

الورقة الرابعة وهي خاصة بطلاب المنازل وهي شهادة الدراسة المنزلية مطبوعة بطوابع بريدية.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

يتم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 لجميع طلاب المرحلة الإعدادية من خلال هذا الرابط.

المستندات المطلوبة لاستكمال نموذج الشهادة الإعدادية