التعليم بالمملكة تفتح باب التقديم على التقاعد المبكر للمرة الثانية هذا العام

أعلنت وزارة التعليم اليوم، 28 أكتوبر 2023، فتح باب التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس حتى 1 مايو 2024.

وزارة التعليم-مصدر الصورة:منصة الوزارة

صافي خدمة شاغل الوظائف

تأتي هذه الفرصة الثانية للراغبين في التقاعد المبكر، بعد أن فتحت الوزارة المجال في بداية العام الهجري الحالي.

وتشترط وزارة التعليم أن يكون صافي خدمة شاغل الوظائف التعليمية المقدم على التقاعد المبكر 25 سنة فأكثر.

📌خطوات التقديم على التقاعد المبكر عبر نظام فارس لشاغلي الوظائف التعليمية .

علما أن التقديم سيتاح اعتبارا من يوم الأحد 3-2-1442 حتى يوم الخميس 16-5-1442 👇🏽 pic.twitter.com/sVjMrm4ZFa — محمد الزارع (@al_zara1) September 19, 2020

مستندات مطلوبة

كما يجب على المتقدم إرفاق المستندات التالية مع الطلب:

صورة واضحة من الهوية الوطنية.

بيان خدمات وظيفية من منصة مسار من حساب الموظف نفسه.

خطاب رسمي من البنك موضح فيه رقم الحساب والآيبان موقع ومختوم.

إخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الزراعي وصندوق التنمية الاجتماعي.

إشعار بالتعديل من الأحوال المدنية في حال تغيير تاريخ الميلاد أو تعديل الاسم.

التقاعد المبكر

وكانت وزارة التعليم دعت في مطلع العام الهجري الحالي الراغبين في التقاعد المبكر من شاغلي الوظائف التعليمية إلى رفع الطلب إلكترونيًا من خلال نظام فارس، بشرط أن يكون طلب إنهاء الخدمة “لتقاعد المبكر” في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى.